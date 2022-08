Il buono, il brutto e il cattivo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 13 agosto 2022, va in onda Il buono, il brutto e il cattivo su Rai 3. Il film è il terzo ed ultimo che compone la trilogia del dollaro realizzata da Sergio Leone. Uscito nel 1966, è uno dei film western più amati della storia del cinema e rappresenta appieno il genere spaghetti western. Vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Il buono, il brutto e il cattivo è ambientata nella seconda metà dell’800, precisamente durante la guerra di secessione americana. La storia ruota attorno a tre uomini che vivono senza regole né morale, al limite del rigore sociale e legale. Ci sono Tuco il brutto, Joe il buono e Sentenza il cattivo. Tuco è un bandito catturato da un cacciatore di taglie, Joe. Quest’ultimo lo vende prima alle autorità e poi lo salva dall’esecuzione. Poi lo abbandona nel deserto e mette in atto la sua vendetta. Infine Sentenza è a caccia di un tesoro nascosto da tempo da Bill Carson all’interno della sua tomba ed è il Brutto a scoprire dove si trova per un caso fortuito del destino.

Il buono, il brutto e il cattivo: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast de Il buono, il brutto e il cattivo. Il protagonista è ancora una volta Clint Eastwood, costante di tutta la trilogia. Ecco di seguito l’elenco di attori e relativi personaggi:

Clint Eastwood: Biondo

Eli Wallach: Tuco Ramírez

Lee Van Cleef: Sentenza

Aldo Giuffré: capitano Clinton

Mario Brega: caporale Wallace

Luigi Pistilli: Pablo Ramírez

Rada Rassimov: María

Enzo Petito: proprietario dell’emporio

Claudio Scarchilli: peon messicano

Livio Lorenzon: Baker

Antonio Casale: Jackson / Bill Carson

Sandro Scarchilli: uomo di Sentenza

Benito Stefanelli: uomo di Sentenza

Angelo Novi: monaco

Streaming e TV

Dove vedere Il buono, il brutto e il cattivo in diretta TV e live streaming? Il film, come abbiamo già detto, va in onda in prima serata sabato 13 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rai 3. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 3 del telecomando oppure al tasto 503 per l’HD. Chi invece vuole seguire le avventure dei moschettieri in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay, sia via desktop che tramite app.