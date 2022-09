Il bunker: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, domenica 4 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il bunker, film del 2021 diretto da Ali LeRoi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo il crollo dell’economia americana, una famiglia cerca rifugio nel bunker del vicino. Tuttavia, imparano a loro spese che il pericolo all’interno dell’abitazione è maggiore di quello che si trova all’esterno.

Il bunker: il cast

Abbiamo visto la trama de Il bunker, ma qual è il cast completo del film del 2021? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Erika Alexander

Derek Luke

Sam Trammell

Zamani Wilder

Jessi Case

Vince Mattis

Charity Jordan

Peyton Jackson

Shelby Faciane

Dawson Towery

Ned Yousef

Luke Sexton

Jeff Galpin

Sean Paul Braud

Streaming e tv

Dove vedere Il bunker in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo.