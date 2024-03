Il Borgo dei Borghi 2024, quali sono quelli in gara oggi, 31 marzo

Quali soni i borghi in gara ne Il Borgo dei Borghi 2024, il programma di Rai 3 che anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese con i borghi più belli d’Italia che si sfidano per eleggere il più bello? Anche quest’anno ad aspirare al titolo sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi selezionati per la loro bellezza, l’architettura, per la qualità della vita. In questa edizione i borghi in gara sono:

VALLE D’AOSTA: FONTAINEMORE

PIEMONTE: GUARENE

LIGURIA: CELLE LIGURE

LOMBARDIA: GRAZIE

TRENTINO ALTO-ADIGE: CALDES

FRIULI-VENEZIA GIULIA: MUGGIA

VENETO: TORREGLIA

EMILIA-ROMAGNA: CASTELVETRO DI MODENA

TOSCANA: PECCIOLI

MARCHE: GENGA

UMBRIA: STRONCONE

LAZIO: ISOLA DEL LIRI

ABRUZZO: CRECCHIO

MOLISE: PETACCIATO

CAMPANIA: MONTESANO SULLA MARCELLANA

PUGLIA: LEPORANO

BASILICATA: MARATEA

CALABRIA: BADOLATO

SICILIA: NARO

SARDEGNA: ARBATAX

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quali sono i borghi in gara ne Il Borgo dei Borghi 2024, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 31 marzo 2024 – alle ore 20,55 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.