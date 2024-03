A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2024: l’orario della messa in onda su Rai 3

A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2024, il programma condotto da Camila Raznovich su Rai 3? L’evento tv che decreterà il borgo più bello di questa edizione andrà in onda a partire dalle ore 20,55.

Il programma di Rai Cultura anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese con i borghi più belli d’Italia che si sfidano per eleggere il più bello. Per gli appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, per gli amanti delle specialità culinarie o artigianali, delle escursioni o delle feste paesane, si tratta di luoghi eccezionali da scoprire e magari visitare durante le vacanze.

Dove vedere Il Borgo dei Borghi 2024 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – domenica 31 marzo 2024 – alle ore 20,55 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

I Borghi in gara

Abbiamo visto a che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2024, ma quali sono quelli in gara? Anche quest’anno ad aspirare al titolo sono venti località, una per ciascuna regione italiana. Venti luoghi selezionati per la loro bellezza, l’architettura, per la qualità della vita. In questa edizione i borghi in gara sono: