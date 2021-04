Il borgo dei borghi 2021: partecipanti, vincitore e streaming

Stasera, domenica 4 aprile 2021, su Rai 3 va in onda il Borgo dei borghi 2021 con la proclamazione del vincitore. Anche l’ottava edizione del programma ha permesso ai telespettatori di scoprire posti bellissimi, divenuti mete turistiche tanto frequentate quanto quelle più tradizionali. Appena sarà possibile, torneranno ad essere mete ambite per appassionati d’arte, cultura e gastronomia. Si è votato online da domenica 7 marzo alle ore 17 fino a domenica 21 marzo alle ore 23,59. La giuria di esperti 2021 è stata composta da: Rosanna Marziale, chef stellata e protagonista canale tv Food Network; Mario Tozzi, geologo e conduttore di “Sapiens” su Rai3; Jacopo Veneziani, professore, divulgatore e dottorando in Storia dell’Arte alla Sorbona di Parigi. La serata di oggi, domenica 4 aprile, sarà invece condotta da Camila Raznovich.

I borghi in gara

Ma vediamo quali sono i borghi in gara (i partecipanti) ne Il borgo dei borghi 2021. Ecco l’elenco dei 20 borghi in gara:

ISSIME (Valle d’Aosta- Aosta)

COCCONATO (Piemonte-Asti)

FINALBORGO (Liguria – Savona)

POMPONESCO (Lombardia – Mantova)

BORGO VALSUGANA (Trentino Alto Adige – Trento)

MALCESINE (Veneto – Verona)

POFFABRO (Friuli Venezia Giulia – Pordenone)

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (Emilia Romagna – Rimini)

BUONCONVENTO (Toscana – Siena)

CORCIANO (Umbria – Perugia)

GROTTAMMARE (Marche – Ascoli Piceno)

PICO (Lazio – Frosinone)

CAMPLI (Abruzzo – Teramo)

TRIVENTO (Molise – Campobasso)

ALBORI (Campania – Salerno)

VALSINNI (Basilicata – Matera)

TROPEA (Calabria – Vibo Valentia)

PIETRAMONTECORVINO (Puglia – Foggia)

GERACI SICULO (Sicilia – Palermo)

BAUNEI (Sardegna – Nuoro)

Streaming e tv

Dove vedere Il borgo dei borghi 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma andrà in onda stasera – domenica 4 aprile – in prima tv su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

