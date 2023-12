Il bambino nascosto: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Stasera, venerdì 15 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il bambino nascosto, film del 2021, scritto e diretto da Roberto Andò, autore dell’omonimo romanzo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il professore Gabriele Santoro vive in un antico palazzo a Piazzetta Materdei, a Napoli, e insegna pianoforte al conservatorio. Durante la consegna di un pacco, mentre il professore si rade la barba, un ragazzino riesce a intrufolarsi nel suo appartamento attraverso la porta aperta e si nasconde al suo interno. Il professore si accorge della sua presenza soltanto a tarda sera, ed è allora che lo riconosce: si tratta di Ciro, ed è il figlio dei suoi vicini di casa, ma soprattutto di un camorrista. Nonostante non conosca il motivo dell’allontanamento del bambino (anche perché il bambino non proferisce parola a riguardo), e pur conscio del pericolo che può correre, “il maestro” (così Gabriele viene chiamato nel quartiere) decide di tenere comunque con sé Ciro, pronto a dargli tutto l’affetto che la sua famiglia non gli ha mai dato.

Il bambino nascosto: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il bambino nascosto, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Silvio Orlando: Prof. Gabriele Santoro

Giuseppe Pirozzi: Ciro

Lino Musella: Diego

Imma Villa: Angela Acerno

Salvatore Striano: Carmine Acerno

Roberto Herlitzka: Massimo Santoro

Tonino Taiuti: Nunzio

Alfonso Postiglione: Alfonso De Vivo

Claudio Di Palma: Antonio Alajmo

Sergio Basile: Vincenzo Mezzera

Enzo Casertano: D’Alterio

Francesco Di Leva: Biagio

Gianfelice Imparato: Renato Santoro

Streaming e tv

Dove vedere Il bambino nascosto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 dicembre 2023 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.