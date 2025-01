Il bambino con il pigiama a righe: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 18 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il bambino con il pigiama a righe (The Boy in the Striped Pyjamas), film del 2008 diretto e sceneggiato da Mark Herman, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di John Boyne. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Germania, seconda guerra mondiale. Bruno è un bambino tedesco di otto anni, curioso, intraprendente e appassionato d’avventura, che vive a Berlino con suo padre Ralf, un ufficiale nazista, sua madre Elsa, sua sorella Gretel e una giovane domestica, Maria. Un giorno, a seguito della promozione del padre, Bruno viene costretto a lasciare la città e tutti i suoi amici per trasferirsi in una casa di campagna insieme alla famiglia.

Poco dopo il suo arrivo, il bambino scopre per caso che vicino alla sua nuova abitazione sorge un campo di concentramento, che però crede trattarsi di una fattoria. Improvvisamente catapultato in una vita monotona e solitaria, circondato solo da domestici e soldati, il bambino inizia ben presto a esplorare i dintorni della tenuta e riesce a scoprire un passaggio, che lo conduce fino ai confini del campo.

Lì conosce Shmuel, un bambino ebreo, suo coetaneo. Nonostante i due siano divisi dal filo spinato e dal tentativo degli adulti attorno a lui di infondere odio verso la “razza” ebraica, Bruno si dimostra fin da subito estraneo ai condizionamenti. Tra i due bambini nasce infatti una profonda amicizia, benché i due possano giocare nei limiti fisici del possibile, dato il filo spinato.

Il bambino con il pigiama a righe: il cast

Abbiamo visto la trama de Il bambino con il pigiama a righe, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Asa Butterfield: Bruno

Vera Farmiga: Elsa, la madre di Bruno

David Thewlis: Ralf, il padre di Bruno

Jack Scanlon: Shmuel

Amber Beattie: Gretel

Rupert Friend: tenente Kurt Kotler

Sheila Hancock: Nathalie, la nonna di Bruno

Richard Johnson: Matthias, il nonno di Bruno

Cara Horgan: Maria

David Hayman: Pavel

Jim Norton: Herr Liszt

Zac Mattoon O’Brien: Leon

Henry Kingsmill: Karl

Streaming e tv

Dove vedere Il bambino con il pigiama a righe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.