Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Identità sospette, film del 2006 opera prima del regista colombiano Simon Brand. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cinque uomini si risvegliano in un fatiscente magazzino dove vengono tenuti prigionieri, malconci e privi di memoria, nessuno di loro ricorda come sono arrivati lì e soprattutto non ricordano la propria identità. Avvisati di essere vittime di un rapimento a scopo di estorsione, i cinque uomini cercano di ricordare gli avvenimenti cercando un modo per tornare in libertà. Tra rancori e sospetti i cinque uomini iniziano un guerra psicologica per far venire a galla la verità, perché la verità è la loro unica arma per la sopravvivenza.

Identità sospette: il cast del film

Abbiamo visto la trama Identità sospette, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

James Caviezel: Mitch Wozniak

Greg Kinnear: Richard McCain

Barry Pepper: Bill Coles

Joe Pantoliano: Brockman

Jeremy Sisto: Bobby Kinkade

Bridget Moynahan: Eliza Coles

Peter Stormare: Stefan Burian

Chris Mulkey: Detective James Curtis

Clayne Crawford: Detective Anderson

Kevin Chapman: Detective McGahey

Victoria Justice: Jolie

Adam Rodríguez: County Doctor

Streaming e tv

Dove vedere Identità sospette in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 gennaio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma – riservata agli abbonati Sky – SkyGo.

