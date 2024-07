I ragazzi delle scorte – Ricordo tutto: anticipazioni e streaming

Questa sera, venerdì 19 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda il quarto episodio de “I ragazzi delle scorte”, docuserie in otto episodi vincitrice del premio nazionale “Paolo Borsellino”, che ricorda gli agenti delle scorte uccisi negli agguati di mafia del 1992 assieme ai giudici Falcone e Borsellino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dopo l’ultimo episodio andato in onda lo scorso 23 maggio, dedicato all’agente Emanuela Loi, il quarto, in occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio, racconta la vicenda dell’agente della Polizia di Stato Claudio Traina, che ha perso la vita in quella fatidica esplosione del 19 luglio. Luciano Traina, fratello di Claudio, e Giampaolo Blanda, agente della scorta del magistrato Paolo Borsellino, raccontano i 57 giorni che separano la strage di Capaci da quella di via D’Amelio, restituendo la cronaca di una morte annunciata attraverso il punto di vista di un giovane ragazzo palermitano, Claudio Traina. Il pomeriggio del 19 luglio del 1992 Claudio si trova in via D’Amelio per un cambio turno che un collega aveva richiesto quella stessa mattina, mentre lui era in barca con Luciano. Ed è proprio Luciano che rievoca i momenti vissuti su quella barca, prima che il silenzio venisse rotto per sempre da un boato assordante. Quell’esplosione rimbomba ancora nella sua testa, e in quella dei familiari e i colleghi di chi ha perso la vita nella violenta strage di via D’Amelio.

Streaming e tv

Dove vedere I ragazzi delle scorte – Ricordo tutto in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – venerdì 19 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.