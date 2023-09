I profondi segreti della mia famiglia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 17 settembre 2023, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film I profondi segreti della mia famiglia. Pellicola in prima visione del 2021 diretta da Stefan Brogren. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Katherine Hollingsworth è l’amministratore delegato dell’impero cosmetico della sua famiglia ed è sposata con Chuck, suo compagno di liceo. La loro bella famiglia è devastata dalla diagnosi di leucemia della loro giovane figlia Haley che può essere salvata grazie a un donatore di midollo osseo compatibile. Joyce, la madre di Katherine e nonna di Haley, riesce a trovare un donatore, Libby, una giovane donna che preferisce rimanere nell’anonimato. Vent’anni prima, quando Katherine ancora frequentava la scuola, era rimasta incinta ma la figlia che aspettava non era sopravvissuta al parto. Quando sua madre le racconta del donatore compatibile che non vuole comparire, Katherine si insospettisce e inizia a indagare sul misterioso benefattore che generosamente ha salvato la vita di sua figlia. Che ruolo ha in questa oscura vicenda la benpensante Joyce così determinata a mantenere il decoro e il buon nome della sua famiglia?

I profondi segreti della mia famiglia: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Alex Paxton-Beesley, Madelyn Keys, Sonja Smits, Nick Name, Gabriel Venneri, Zoe Sarantakis, Christian Paul, Louise Kerr.

Streaming e tv

Dove vedere I profondi segreti della mia famiglia in diretta tv e in streaming? Il film va in onda questa sera – 17 settembre 2023 – in prima serata su Rai 2 alle ore 21,20. Il canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.