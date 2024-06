I predoni: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 27 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I predoni (Marauders), film del 2016 diretto da Steven C. Miller con protagonisti Christopher Meloni, Bruce Willis e Dave Bautista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo che una banca di Cincinnati viene colpita da una brutale rapina per mano di un drappello di uomini ben addestrato, tutti i sospetti cadono sul proprietario Jeffrey Hubert. Il detective Montgomery ha da poco appagato la sua sete di vendetta nei confronti dell’assassino della moglie, quando gli viene affidato il caso delle rapine in banca che lo fa sprofondare nuovamente nel baratro infernale della violenza, infatti ogni rapina termina sempre con l’esecuzione di uno degli ostaggi. Mentre il gruppo di rapinatori continua a colpire mortalmente, diventa subito chiaro che c’è in gioco una cospirazione più grande dovuta forse ad un vecchio debito che qualcuno è venuto a riscattare.

I predoni: il cast

Abbiamo visto la trama de I predoni, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christopher Meloni: Jonathan Montgomery

Bruce Willis: Jeffrey Hubert

Dave Bautista: agente Stockwell

Adrian Grenier: agente speciale Wells

Lydia Hull: agente Chase

Texas Battle: TJ Jackson

Johnathon Schaech: detective Mims

Tyler Olson: Derohan

Christopher Rob Bowen: Teegan

Richie Chance: Dagley

Chris Hill: James Jackson

Danny Abeckaser: Antonio Leon

Alyshia Ochse: Jill

Tara Holt: Vanessa Adler

Carolyn Alise: Martha

Jesse Pruett: Carl Bartender

Streaming e tv

Dove vedere I predoni in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 27 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.