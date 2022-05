I predoni: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 27 maggio 2022, va in onda in prima serata I predoni, un film del 2016 diretto da Steven C Miller. I protagonisti sono Christopher Meloni e Bruce Willis. Si tratta di una pellicola d’azione che dura 107 minuti. Di seguito scopriamo la trama e chi fa parte del cast.

Trama

La storia racconta di Jeffrey Hubert che diventa improvvisamente il primo sospettato per una rapina in banca, la sua banca. Cos’è accaduto? Una banda di rapitori ha scelto la banca di Cincinnati per il suo colpo, uomini ben addestrati e la colpa infatti ricade sul proprietario della banca. Il detective Montgomery, agente FBI, viene assegnato al caso insieme al collega Stockwell e l’ultimo arrivato Wells. Mentre proseguono le indagini, avviene un’altra rapina e guarda caso in un’altra banca di Hubert. Gli esperti credono quindi che l’uomo sia invischiato fino al collo e che stia tentando di nascondere alcuni vecchi debiti da riscattare.

I predoni: il cast del film

Abbiamo già anticipato che i protagonisti sono Christopher Meloni e Bruce Willis. Di seguito vediamo quali sono attori e attrici e i rispettivi personaggi nel cast:

Christopher Meloni: Jonathan Montgomery

Bruce Willis: Jeffrey Hubert

Dave Bautista: agente Stockwell

Adrian Grenier: agente speciale Wells

Lydia Hull: agente Chase

Texas Battle: TJ Jackson

Johnathon Schaech: detective Mims

Tyler Olson: Derohan

Christopher Rob Bowen: Teegan

Richie Chance: Dagley

Chris Hill: James Jackson

Danny Abeckaser: Antonio Leon

Alyshia Ochse: Jill

Tara Holt: Vanessa Adler

Carolyn Alise: Martha

Jesse Pruett: Carl Bartender

Streaming e TV

Dove vedere I predoni in diretta TV e live streaming? Come già anticipato prima, il film va in onda venerdì 27 maggio 2022 alle ore 21:20 su Italia 1. Per seguire la diretta televisiva basterà sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando oppure al tasto 506 per la versione HD. Chi è interessato a seguire il live streaming invece può accedere a MediasetPlay.