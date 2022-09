I predatori: trama, cast, trailer e streaming del film di Pietro Castellitto su Rai 3

Questa sera, venerdì 30 settembre 2022, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda in prima visione il film I predatori, pellicola che vede il debutto come regista e sceneggiatore di Pietro Castellitto, giovane ma già noto attore, figlio di Sergio e Margaret Mazzantini. Il film del 2020 è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming I predatori? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di due famiglie, i Pavone e i Vismara, molto diverse fra loro sia nella scala sociale che nella vita: intellettuale, ricchi, borghesi i primi; proletari, fascisti e incolti i secondi. Nonostante la loro estrema diversità, qualcosa li accomuna e non è soltanto la caotica Roma in cui vivono. Un semplice incidente e un torto subito porteranno le realtà dei Pavone e dei Vismara a scontrarsi. Motore di questa collisione è un 25enne, che mostrerà come gli esponenti delle due famiglie custodiscano gelosamente ognuno un proprio segreto, rivelando come spesso l’apparenza inganni, perché in fondo non ci sono vittime, ma solo predatori.

I predatori: il cast del film

Protagonista del film è lo stesso Pietro Castellitto, regista della pellicola. Con lui troviamo Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli, Marzia Ubaldi, Giulia Petrini, Liliana Fiorelli, Claudio Camilli, Nando Paone, Antonio Gerardi, Vinicio Marchioni. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Massimo Popolizio: Pierpaolo Pavone

Giorgio Montanini: Claudio Vismara

Pietro Castellitto: Federico Pavone

Manuela Mandracchia: Ludovica Pensa

Dario Cassini: Bruno Parise

Anita Caprioli: Gaia

Marzia Ubaldi: Ines

Nando Paone: Nicola Fiorillo

Antonio Gerardi: Flavio Vismara

Vinicio Marchioni: Venditore di orologi

Renato Marchetti: Saverio

Liliana Fiorelli: Paola

Giulia Petrini: Teresa

Trailer

Vediamo ora il trailer del film in onda questa sera, 30 settembre, in prima visione su Rai 3.

Streaming e tv

Come vedere il film I predatori in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 30 settembre 2022 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 103 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.