I predatori dell’arca perduta: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 13 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I predatori dell’arca perduta (Raiders of the Lost Ark), film del 1981 diretto da Steven Spielberg e scritto da Lawrence Kasdan, basato su una storia di George Lucas e Philip Kaufman, nonché capostipite della saga cinematografica di Indiana Jones. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1936, l’archeologo americano Indiana Jones guida una spedizione per recuperare un idolo d’oro da un tempio peruviano con trabocchetti e trappole mortali. Quando sembra avere successo, la guida locale Satipo tradisce Jones per rubargli l’idolo, finendo poi ucciso da una trappola, e solo Jones riesce ad uscire vivo con l’idolo dal tempio pericolante. L’archeologo rivale René Belloq lo mette alle strette e gli ruba l’idolo. Inseguito dai pericolosi indios Hovitos, alleati dello stesso Belloq, Jones fugge su un idrovolante in attesa.

Dopo essere tornato alla sua università, Jones, insieme al collega e amico Marcus Brody, viene informato da due agenti dei servizi segreti statunitensi che i nazisti stanno scavando a Tanis,[2] in Egitto, e uno dei loro telegrammi menziona il vecchio mentore di Jones, Abner Ravenwood. Jones deduce che i nazisti cercano la mitica Arca dell’Alleanza, nascosta in una camera segreta della città, che secondo loro li renderà invincibili. Per trovarla devono mettere le mani sull’amuleto dell’asta di Ra, custodito da Abner, che può indicare dove si trova la camera attraverso un modello in scala della città. Gli agenti reclutano Jones per recuperare l’Arca prima che ci riescano i nazisti.

In un bar nel Nepal, Jones si riunisce con la figlia di Abner, Marion Ravenwood, con la quale Jones ha avuto una relazione illecita, e scopre che Abner è morto. In seguito il bar viene incendiato durante una colluttazione con un gruppo di nazisti, capeggiati dal sinistro agente della Gestapo Arnold Ernst Toth, intento a prendere il medaglione da Marion. Toht tenta di recuperarlo dalle fiamme, ma gli brucia solo l’immagine nella mano, mentre Jones e Marion uccidono i nemici restanti e recuperano il medaglione.

Giunti a Il Cairo, scoprono dall’amico Sallah che Belloq, ora collega dei nazisti comandati dal Colonnello Herman Dietrich, ha modellato una replica del medaglione incompleta dalle ustioni della mano di Toht

I predatori dell’arca perduta: il cast

Abbiamo visto la trama de I predatori dell’arca perduta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Harrison Ford: Indiana Jones

Karen Allen: Marion Ravenwood

Paul Freeman: René Belloq

Denholm Elliott: Marcus Brody

Ronald Lacey: Arnold Ernst Toht

John Rhys-Davies: Sallah

Alfred Molina: Satipo

Wolf Kahler: Herman Dietrich

Anthony Higgins: maggiore Gobler

Streaming e tv

Dove vedere I predatori dell’arca perduta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.