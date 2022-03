I poliziotti di riserva: trama, cast e streaming del film

Stasera, 29 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda I poliziotti di riserva (The Other Guys), film del 2010 diretto da Adam McKay. Nel cast, oltre ai protagonisti Will Ferrell e Mark Wahlberg, sono presenti anche Eva Mendes, Samuel L. Jackson, Dwayne “The Rock” Johnson e Michael Keaton. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il detective Allen Gamble, del dipartimento di polizia di New York, è un mite revisore dei conti che ama il lavoro burocratico e preferisce stare dietro una scrivania piuttosto che affrontare il lavoro di strada. Tuttavia, è affiancato dall’irascibile Terry Hoitz, un giovane poliziotto che è stato affidato a lui da quando ha erroneamente sparato a Derek Jeter durante le World Series. La coppia non riceve alcun rispetto dagli altri ufficiali e Terry è l’unico membro del corpo di polizia che non idolatra gli arroganti Chris Danson e P.K. Highsmith, i quali sono considerati i migliori poliziotti della città nonostante il fatto che causino milioni di dollari di danni alla proprietà per catturare criminali che commettono reati minori. Un giorno, durante una rapina ad una gioielleria, Danson e Highsmith inseguono i ladri che, dopo essere saliti sul tetto di un palazzo, si sono calati a terra con un cavo. I due poliziotti saltano giù convinti di poter resistere alla caduta, e invece perdono inevitabilmente la vita spappolandosi al suolo. Con la morte di Danson e Highsmith, Terry vuole prendere il loro posto insieme ad Allen per dimostrare di essere i nuovi eroi della città, ma continuano a fallire e ad essere derisi dai colleghi, specialmente da Martin e Fosse. Ben presto però, quando Allen si mette a lavorare sul caso della violazione dei ponteggi del proprietario di case multi-miliardario David Ershon, si scopre un complotto molto più grande: la ditta per la quale Ershon è l’amministratore delegato, la Ershon Consortium, cerca di coprire le perdite degli investimenti di uno dei loro maggiori clienti, la Lendl Global. L’amministratrice della Lendl, Pamela Boardman, ha inviato un gruppo di mercenari guidati da Roger Wesley per assicurarsi che Ershon ripaghi le perdite.

I poliziotti di riserva: il cast del film

Abbiamo visto la trama de I poliziotti di riserva, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Ferrell: Detective Allen Gamble

Mark Wahlberg: Detective Terry Hoitz

Eva Mendes: Sheila Gamble

Samuel L. Jackson: Highsmith

Dwayne Johnson: Danson

Michael Keaton: Capitano Gene Mauch

Lindsay Sloane: Francine

Steve Coogan: David Ershon

Ray Stevenson: Roger Wesley

Bobby Cannavale: Jimmy

Natalie Zea: Cristinith

Brett Gelman: Hal

Rob Riggle: Martin

Damon Wayans Jr.: Fosse

Streaming e tv

Dove vedere I poliziotti di riserva in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 29 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.