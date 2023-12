I peggiori giorni: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

I peggiori giorni è il film in onda su Sky Cinema Uno questa sera, 4 dicembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno. Una divertente commedia diretta e interpretata da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Si tratta del sequel del film I migliori giorni. Vediamo insieme trama e cast.

Trama

Quattro episodi ambientati, come nel primo film, durante alcuni giorni di festa o ricorrenza. Edoardo Leo è regista dei capitoli Natale e Primo Maggio e Massimiliano Bruno dei capitoli Ferragosto e Halloween. Il film racconta quattro storie, tutte ambientate durante le festività. La prima è quella di tre fratelli, che nel giorno di Natale decidono di tirare a sorte per scegliere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene al padre.

Poi c’è un Primo Maggio un po’ burrascoso per un imprenditore, che già di per sé sul lastrico, deve affrontare anche il suo rapimento per mano di un ex dipendente. Quest’ultimo, dopo essere stato licenziato senza una giusta causa, è disposto a tutto pur di ottenere i soldi della liquidazione. In un estivo Ferragosto ad accendersi non è soltanto il fuoco del barbecue, ma anche un ardente scontro tra classi sociali, a cui fa da sfondo la classica grigliata. La causa scatenante sarebbero i figli adolescenti, nonché i rischi che questi corrono in un party ad alto tasso alcolico e sul web. Infine, il giorno di Halloween gioca un brutto scherzetto a un mago, che scopre di essere stato ingaggiato da quello che è da sempre il suo rivale in amore.

I peggiori giorni: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tanti attori come Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo, Giovanni, Sara Baccarini, Marco Bonini, Liliana Fiorelli, Massimo Wertmüller. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Streaming e tv