I Miserabili: trama e cast prima parte

Stasera, domenica 29 dicembre, intorno alle ore 21,15 su Rai3, va in onda I miserabili, l’adattamento televisivo prodotto dalla BBC del celebre romanzo di Victor Hugo. Nei ruoli principali tre solidissimi attori britannici come Lily Collins, David Oyelowo e Dominic West, ex primo attore di The Wire e The Affair. L’appuntamento di oggi, 29 dicembre, è il primo di tre prime serate in cui andranno in onda due episodi per volta.

I Miserabili: la trama della prima parte

Nel 1815, dopo la sconfitta nella battaglia di Waterloo, la Francia è in ginocchio. Jean Valjean viene finalmente rilasciato dopo aver scontato 19 anni di lavori forzati a Tolone per aver rubato un tozzo di pane. Ma una volta tornato libero, le sue sofferenze non sono finite poiché l’uomo deve continuamente confrontarsi con l’avversione e la diffidenza della gente che incontra. È difficile per lui riuscire a voltare pagina e rifarsi una vita. Ma l’incontro con un Vescovo particolarmente amorevole e generoso lo mette in crisi aprendo una breccia nel suo cuore indurito dall’odio.

Intanto, Fantine, bella e ingenua sartina innamorata di un giovane benestante, riceve una cocente delusione quando l’uomo abbandona lei e la piccola Cosette appena nata, per tornare ai suoi doveri nell’alta società e alla sua vita da ricco signore. Fantine, dopo essere stata licenziata ingiustamente, è costretta prima vendere denti e capelli per poter continuare a garantire il mantenimento alla sua piccola Cosette e poi a prostituirsi.

Intanto Javert denuncia il sindaco alla polizia di Parigi, convinto che si tratti in realtà dell’ex galeotto Jean Valjean, a lui ben noto. Fantine, in fin di vita, soccorsa dal sindaco pentito per averla licenziata, chiede di poter vedere per l’ultima volta sua figlia. Intanto il sindaco parte di corsa alla volta di Arras per tentare di sistemare una faccenda molto delicata.

I Miserabili: il cast

Il cast della serie tv in onda stasera su Rai 3 è di grandissimo livello. Ma vediamolo insieme. Dominic West nel ruolo di Jean Valjean, David Oyelowo in quello dell’inossidabile Javert, Lily Collins nelle vesti di Fantine. Josh O’Connor presta il suo volto a Marius Pontmercy, Olivia Colman è madame Thénardier, Derek Jacobi ha il ruolo del vescovo Myriel.

