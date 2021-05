I miserabili: trama, cast, trailer e streaming del film su La7

La storia è ambientata in Francia, nel 1796, nel bel mezzo della rivoluzione francese. Il giovane Jean Valjean (Liam Neeson) è alla ricerca di cibo per sfamare la sua famiglia.

Trama

La storia è ambientata in Francia, nel 1796, nel bel mezzo della rivoluzione francese. Il giovane Jean Valjean (Liam Neeson) è alla ricerca di cibo per sfamare la sua famiglia. Costretto a rubare, viene arrestato e condannato a cinque anni di prigione, dove subisce ogni forma di maltrattamenti e vessazioni da parte di una sadica guardia carceraria, Javert (Geoffrey Rush). Jean riesce a fuggire, ma viene scoperto e nuovamente rinchiuso, con conseguente aumento di pena.

Dopo vent’anni di lavori forzati è finalmente rimesso in libertà dalla prigione di Tolone e si mette in viaggio verso Digione. Lungo la strada si ferma a Dignè, dove viene accolto dall’amabile vescovo Myriel (Peter Vaughan). L’ospitalità del religioso è però mal ripagata, perché il miserabile lo malmena e gli ruba tutta l’argenteria. L’uomo viene intercettato da due poliziotti e riportato dal vescovo che, intravista la possibilità di salvare l’anima di Jean, lo scagiona e gli regala addirittura la refurtiva.

Sconvolto e colpito dal perdono di Myriel – secondo la trama de I miserabili – Jean decide di cambiare vita: usa il dono del vescovo per finanziare una fabbrica nella piccola città di Viagau, di cui diventa sindaco sotto falso nome, Lemaire. Purtroppo sulla sua strada rincontra Javert, ora diventato capo della polizia della cittadina. Dopo averlo riconosciuto, l’ex aguzzino ricomincia a tormentare Jean, costringendolo a vendere la fabbrica e a scappare, non prima di aver preso con sé la piccola Cosette, figlia della prostituta Fantine (Uma Thurman), morta a causa di Javert. I due si rifugiano in un convento dal quale usciranno parecchi anni dopo. Parigi e i suoi moti rivoluzionari saranno la cornice di una vita avventurosa, con Javert sempre dietro l’angolo.

I miserabili: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo del film I miserabili del 1998? La pellicola è diretta da Bille August, con protagonisti Liam Neeson e Geoffrey Rush. Vediamo insieme tutti gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Liam Neeson: Jean Valjean

Geoffrey Rush: Javert

Uma Thurman: Fantine

Hans Matheson: Marius Pontmercy

Claire Danes: Cosette

Peter Vaughan: Vescovo Myriel

Jon Kenny: signor Thénardier

Gillian Hanna: signora Thénardier

Silvie Koblízková: Éponine

Reine Brynolfsson: capitano Beauvais

Janet Henfrey: signora Gilot

Shane Hervey: Gavroche

Kelly Hunter: signora Victurien

Lennie James: Enjolras

Tim Barlow: Lafitte

Kathleen Byron: Madre Superiora

Patsy Byrne: Toussaint

Jon Kenny: Thenardier

Ralph Nossek: segretario di Valjean

Paola Dionisotti: prima lavorante

Philip McGough: giudice

Terry Taplin: avvocato d’accusa

John McGlynn: Carnot

Edna Doré: donna anziana

Toby Jones: portiere del tribunale

Trailer

Di seguito il trailer in italiano del film I miserabili.

