I migliori giorni: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

I migliori giorni è il film in onda su Sky Cinema questa sera, lunedì 3 aprile 2023, alle ore 21.15. Si tratta di una commedia del 2023 diretta da Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo. Fa parte di un dittico che comprende anche I peggiori giorni: insieme, le due pellicole affrontano con tono vigorosamente dissacrante i rapporti umani durante feste e ricorrenze: Natale, Capodanno, San Valentino, 8 marzo (in questo film); 1º maggio, Ferragosto, Halloween e ancora a Natale. Di seguito la trama, il cast e dove vederlo in streaming.

Trama

Il film è diviso in quattro episodi, ognuno dedicato a una festività, e che indaga su come l’animo umano affronti queste feste. Il primo episodio vede una deputata invitare per la cena della Vigilia di Natale il segretario del suo partito. L’invito nasconde, però, un doppio fine, la donna spera, così facendo, di ottenere sostegno dal segretario in futuro. La presenza alla tavola di due fratelli da sempre rivali non metterà a rischio solo l’intera serata, ma anche la carriera della deputata.

Il secondo episodio racconta come un ricco imprenditore provi a rifarsi un’immagine positiva trascorrendo il Capodanno alla mensa dei poveri. Purtroppo per lui, qui incontra il suo ex autista, licenziato ingiustamente e determinato ad avere la sua vendetta. Poi c’è la storia di una coppia a San Valentino, che dopo venticinque anni festeggia ancora la ricorrenza. Peccato che non siano solo lui e lei, ma anche l’altra e la lei dell’altra. È così che la festa degli innamorati si rivelerà essere un po’ troppo affollata.

Infine, nel giorno della festa delle donne, una nota conduttrice televisiva si ritrova costretta a chiedere scusa per aver mandato in onda un servizio sulla “la donna ideale”, che ha provocato una bufera sui social. Se questi sono i migliori giorni, figuriamoci i peggiori… Vediamo ora il trailer ufficiale.

I migliori giorni: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast de I migliori giorni? Protagonisti sono Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Max Tortora, Paolo Calabresi, Luca Argentero, Valentina Lodovini, Greta Scarano, Claudia Gerini, Stefano Fresi, Marco Bonini, Maria Chiara Centorami, Ludovica Martino, Liliana Fiorelli, Pietro De Silva, Jonis Bascir, Laline Cafaro, Giorgia Salari, Giuseppe Ragone, Tiberio Timperi, Malvina Ruggiano, Mariachiara Dimitri, Daniele Locci. Un vero cast corale di grandissimi e popolarissimi attori. Vediamo tutti i personaggi.

Edoardo Leo: Alessandro

Massimiliano Bruno: Luca

Anna Foglietta: Stefania

Max Tortora: Bruno Amenta

Paolo Calabresi: Alberto

Luca Argentero: Gianni

Valentina Lodovini: Sonia

Greta Scarano: Daniela

Claudia Gerini: Margherita Spinesi

Stefano Fresi: Paolo Sgarbossa

Marco Bonini: Carlo

Maria Chiara Centorami: Clarissa

Ludovica Martino: Carolina

Liliana Fiorelli: Giù

Pietro De Silva: Attilio

Jonis Bascir: infermiere

Laline Cafaro: Alice

Giorgia Salari: Benedetta

Giuseppe Ragone: Renato

Sergio Zecca: Remo

Maurizio Lops: Antonio Magotti

Tiberio Timperi: Martino

Malvina Ruggiano: Susan

Mariachiara Di Mitri: Martina

Daniele Locci: Matteo

Roberta Pompili: Lisa

Streaming e tv

Dove vedere I migliori giorni in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 3 aprile 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.