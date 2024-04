I migliori anni 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, sabato 13 aprile 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de I migliori anni 2024, la decima edizione del programma condotto da Carlo Conti. Sarà un’occasione per ripercorrere i 70 anni di storia della Rai, attraverso la riproposizione degli artisti che hanno segnato questi decenni. Vedremo alcune delle canzoni più rappresentative passate anche dagli schermi della Rai, grazie a numerosi ospiti. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming I migliori anni 2024 questa sera.

In tv

Il programma di Carlo Conti va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1, a partire dal 6 aprile 2024.

I migliori anni 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

I migliori anni 2024: quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I migliori anni 2024, ma quante puntate sono previste su Rai 1? Per questa decima edizione sono previsti cinque appuntamenti, in onda in prima serata su Rai 1 a partire dal 6 aprile 2024, sfidando quindi Amici di Maria De Filippi. La prima va in onda il 6 aprile, l’ultima il 4 maggio. Ecco la programmazione completa: