I migliori anni 2023: le anticipazioni (cast e ospiti) della prima puntata

Stasera, venerdì 28 aprile 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata de I migliori anni 2023, la nona edizione del programma condotto da Carlo Conti. A sei anni di distanza dall’ultima volta, torna dunque lo show che presenterà una serie di novità, a partire dal meccanismo del tutto rinnovato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.



Anticipazioni (cast e ospiti)

Gli ospiti delle varie puntate de I migliori anni 2023 non verranno più invitati dal conduttore per fare delle classiche interviste ’seduti’, ma saranno coinvolti in diverse rubriche, che avranno tutte a che fare con la musica. Nel Juke-Box, Carlo Conti dialogherà con i cantanti attraverso i loro pezzi più famosi. Nella Hit Parade gli artisti scopriranno i loro successi più votati dal pubblico. Si comincia con i Pooh. Nella My List sarà, invece, un personaggio famoso a raccontarsi – il primo è Alessandro Siani – con le sue canzoni del cuore.

I telespettatori potranno inoltre interagire utilizzando i social e i messaggi, che verranno letti in diretta da Flora Canto. Infine, in ogni puntata ci saranno due comici che faranno i ‘commentatori del tempo’ per giocare con il ‘nostro ieri e nostro oggi’. I primi saranno Sergio Friscia e Antonio Giuliani.

Streaming e tv

Dove vedere I migliori anni 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma di Carlo Conti va in onda il venerdì o sabato sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.