I Met a Girl – La ragazza dei sogni: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 2 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda I Met a Girl – La ragazza dei sogni, film di genere sentimentale, drammatico del 2020, diretto da Luke Eve, con Brenton Thwaites e Lily Sullivan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di Devon Cassidy (Brenton Thwaites), un aspirante musicista australiano, affetto da schizofrenia. Un giorno il ragazzo incontra una misteriosa donna di nome Lucy (Lily Sullivan), della quale si innamora perdutamente. Peccato che la ragazza potrebbe essere solo frutto della sua mente e rivelarsi uno dei personaggi che la sua immaginazione potrebbe aver partorito. Dopo aver trascorso diversi giorni in sua compagnia, Lucy improvvisamente scompare. È così che Devon decide di partire per un viaggio che attraversa l’intero Paese nel tentativo di rintracciarla, mentre suo fratello Nick (Joel Jackson) cerca di fermarlo per provare a salvarlo dagli scherzi della sua mente.

I Met a Girl – La ragazza dei sogni: il cast del film

Abbiamo visto la trama di I Met a Girl – La ragazza dei sogni, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Brenton Thwaites: Devon Cassidy

Lily Sullivan: Lucy

Joel Jackson: Nick Cassidy

Zahra Newman: Olivia

Peter Rowsthorn: Mr. Rocket

Anni Finsterer: Miss Needles

David Woods: Soul

Anita Hegh: Patricia

María Albiñana: Matilda

Emily Gash: Emma

Maitland Schnaars: Tommy

Margaret Mills: Helen Cassidy

Murray Dowsett: Ian Cassidy

Liam Graham: Fergus

Streaming e tv

Dove vedere I Met a Girl – La ragazza dei sogni in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 2 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.