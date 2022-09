I mercenari: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, lunedì 19 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda I mercenari – The Expendables, film del 2010 diretto ed interpretato da Sylvester Stallone. Nel cast, oltre a Stallone, vi sono molte stelle del cinema d’azione anni ottanta, novanta e duemila, tra cui Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel golfo di Aden in Somalia, una banda di pirati viene sterminata e i loro ostaggi americani salvati, ad opera di un manipolo di uomini armati fino ai denti. Si tratta degli Expendables (letteralmente i sacrificabili), un piccolo gruppo internazionale di esperti mercenari statunitensi, che vivono nell’ombra e agiscono laddove nemmeno gli agenti segreti si spingono, uccidendo e compiendo incarichi su commissione e sempre nel rispetto degli accordi stipulati. Al capo di essi, l’abile Barney Ross, si affiancano: Lee Christmas, inglese ed ex membro della SAS, secondo in comando e molto abile con i coltelli; Yin Yang, reduce cinese del Vietnam ed esperto di arti marziali; Hale Caesar, esperto di armi del Pentagono; Toll Road, esperto di wrestling ed esplosivi, e lo svedese Gunnar Jensen, il cecchino del gruppo, poi espulso dopo la missione a causa della sua dipendenza dalle droghe e per lo scarso rispetto per l’autorità. Poco tempo dopo, ritornati a New Orleans, sede del gruppo, Christmas si rincontra con la sua ragazza, Lacy, ma scopre che si era messa con un altro nel periodo in cui lui era lontano dal Paese perché non era mai presente e perché dopo tanto tempo insieme lui non le aveva mai detto cosa faceva nella vita. Barney invece si ritrova con il suo vecchio amico Tool, ex membro della squadra ormai in pensione e tatuatore, per farsi sistemare un tatuaggio. Vengono raggiunti poco dopo da Christmas, e Tool, che fa anche da tramite per gli incarichi da affidare ai mercenari, gli propone due lavori appena arrivati, di cui uno particolarmente duro. Barney, spinto dal fatto che la paga sarà comunque buona, accetta quest’ultimo. Il giorno dopo Barney si incontra con un misterioso contatto in una chiesa, che difatti si fa chiamare Mr Church. Church gli spiega i dettagli della missione: un ex-agente della CIA, James Munroe, ora un trafficante pericoloso, sta esportando droga negli Stati Uniti, e potrebbe farsi aiutare dal generale Garza, dittatore dell’isola di Vilena, piccolo stato nel golfo del Messico. All’incontro si presenta anche un altro mercenario esperto, l’amico/rivale di Barney Trench Mauser, che però declina l’offerta e gli lascia campo libero. Quando Church offre a Ross un’enorme somma di denaro per rovesciare il generale, pur avvisandolo di non commettere errori, il mercenario e i suoi amici accettano ben consapevoli che sarà molto dura. Così Barney e Christmas decidono di recarsi da soli a Vilena sotto copertura per incontrarsi con un contatto del posto e valutare la situazione.

I mercenari: il cast del film su Rai 2

Abbiamo visto la trama de I mercenari, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Jet Li: Yin Yang

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Eric Roberts: James Munroe

Randy Couture: Toll Road

Stone Cold Steve Austin: Dan Payne

David Zayas: Generale Garza

Giselle Itié: Sandra

Terry Crews: Hale Caesar

Mickey Rourke: Tool

Charisma Carpenter: Lacy

Gary Daniels: Brit

Bruce Willis: Mr. Church

Arnold Schwarzenegger: Trench

Streaming e tv

Dove vedere I mercenari in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 19 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.