I mercenari – The Expendables: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 30 gennaio 2021, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film I mercenari – The Expendables, pellicola del 2010 diretta e interpretata da Sylvester Stallone. Nel cast stelle del cinema come Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis. Ma qual è la trama del film I mercenari – The Expendables? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Quando l’intervento degli agenti segreti americani è proibito dagli accordi internazionali o dalla politica, un gruppo di abili mercenari, chiamati Expendables, è pronto a sanare le situazioni più critiche. La squadra è capitanata da Barney Ross (Sylvester Stallone) e annovera alcuni tra i più abili combattenti del paese come Lee Christmas (Jason Statham), il reduce Yin Yang (Jet Li), l’esperto d’armi Hale Ceaser (Terry Crews), l’appassionato di esplosivi Toll Road (Randy Couture).

La squadra si dirige presso il golfo di Aden in Somalia e ingaggia una lotta contro un manipolo di pirati armati fino ai denti, liberando gli ostaggi americani. Mr. Church (Bruce Willis), enigmatico agente della CIA, propone a Ross e ai suoi uomini di aiutare l’agenzia di spionaggio a rovesciare il dittatore dell’isola di Vilena, probabile complice dell’ ex agente corrotto James Munroe (Eric Roberts) che ha a sua volta ingaggiato i pirati appena sconfitti. Giunti sull’isola, i mercenari scoprono che Munroe ha preso il controllo politico sottraendolo al dittatore Garza (David Zayas).

Nonostante siano aiutati da Sandra, la figlia di Garza che ha rinnegato il padre a causa della sua crudeltà, i valorosi uomini sono costretti ad abbandonare la missione. Tornato in patria, Ross ha un incontro con l’amico di vecchia data Tool (Mickey Rourke), che lo convince a conquistare sull’isola per salvare Sandra, punita dagli uomini di Munroe per il suo tradimento. Mentre architettano un piano per liberare gli abitanti di Vilena dall’oppressione, Ross e Christmas scoprono che un ex componente degli Expendables si è alleato con il nemico e vogliono vendetta.

I mercenari – The Expendables: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film I mercenari – The Expendables, ma qual è il cast del film? Attori molto amati dal pubblico, in particolare degli anni Ottanta, come Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Randy Couture, David Zayas, Terry Crews, Steve Austin, Charisma Carpenter, Eric Roberts, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Jet Li: Yin Yang

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Eric Roberts: James Munroe

Randy Couture: Toll Road

Stone Cold Steve Austin: Dan Payne

David Zayas: Generale Garza

Giselle Itié: Sandra

Terry Crews: Hale Caesar

Mickey Rourke: Tool

Charisma Carpenter: Lacy

Gary Daniels: Brit

Bruce Willis: Mr. Church

Arnold Schwarzenegger: Trench

Trailer

Di seguito il trailer del film I mercenari – The Expendables, in onda questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere I mercenari – The Expendables in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 30 gennaio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.