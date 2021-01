I Mercenari 2: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 18 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I Mercenari 2, film del 2012 diretto da Simon West. La pellicola è il secondo film della serie e segna il ritorno in pianta stabile alla recitazione cinematografica di Chuck Norris e Arnold Schwarzenegger dopo sette anni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

I Mercenari salvano un ricco cinese prigioniero in Nepal, liberando anche Trench Mauser, che era arrivato per primo ma si è fatto catturare; fuggiti dopo una rocambolesca fuga da cui si salvano grazie a Billy Timmons si vedono negare il permesso di atterrare in Cina quindi Yin Yang si paracaduta con l’ostaggio dicendo che probabilmente inizierà una nuova vita. Tornati a casa, il gruppo festeggia, poi Barney si allontana e va al suo aereo; qui trova Church, furioso per esser stato preso in giro all’epoca della faccenda di Vilena. L’unico motivo per cui non li ha spediti a Guantanamo è aspettare un’occasione per servirsi di loro senza che potessero rifiutare, e quel giorno è arrivato.

I Mercenari 2: il cast del film

Abbiamo visto la trama de I Mercenari 2, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sylvester Stallone: Barney Ross

Jason Statham: Lee Christmas

Jet Li: Yin Yang

Dolph Lundgren: Gunnar Jensen

Jean-Claude Van Damme: Jean Vilain

Chuck Norris: Booker

Bruce Willis: Mr. Church

Arnold Schwarzenegger: Trench Mauser

Terry Crews: Hale Caesar

Randy Couture: Toll Road

Liam Hemsworth: Billy “the Kid” Timmons

Scott Adkins: Hector

Yu Nan: Maggie Chan

Charisma Carpenter: Lacy

Amanda Ooms: Pilar

Nikolette Noel: Sophia

Streaming e tv

Dove vedere I Mercenari 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Mina Settembre: le anticipazioni della prossima puntata, la terza Crisi di Governo, lo Speciale del TgLa7 con Enrico Mentana Mina Settembre: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata