I Leoni di Sicilia: quante puntate, durata e quando finisce la serie

Quante puntate sono previste per I Leoni di Sicilia? La serie diretta da Polo Genovese, dopo il grande successo su Disney+, approda in chiaro su Rai 1 dal 10 settembre 2024 alle ore 21.30. La serie, tratta dall’omonimo romanzo, narra le vicende dei Florio, una famiglia di armatori e imprenditori di origini calabresi, che nella Sicilia dell’Ottocento divenne una delle più ricche e influenti dell’intera Italia. I Leoni di Sicilia è composta da otto episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 1 manderà in onda due episodi a serata, per cui sono previste in tutto quattro puntate. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 10 settembre 2024

Seconda puntata: 17 settembre 2024

Terza puntata: 24 settembre 2024

Quarta puntata: 1 ottobre 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata de I Leoni di Sicilia? Come detto la serie è composta da otto episodi da circa 50 minuti l’uno, ma Rai 1 ne trasmette due a serata per un totale di quattro puntate. L’inizio è previsto per le 21.30 e la fine per le 23.30. La durata complessiva è quindi di due ore, pubblicità incluse. La serie è diretta da Paolo Genovese e interpretata da Miriam Leone e Michele Riondino. Una sontuosa epopea in costume che ripercorre la storia dei Florio, una famiglia di imprenditori che nella Sicilia dell’800 costruisce un impero commerciale diventando una delle più influenti d’Italia – con uno stile al contempo convenzionale e innovativo.ù

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste, ma dove vedere in diretta tv e in streaming I Leoni di Sicilia? Appuntamento su Rai 1 per quattro settimane a partire dal 10 settembre 2024 alle ore 21.30. La serie è disponibile on demand o su Disney+.