I Goonies: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 25 luglio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda I Goonies, film del 1985 per la regia di Richard Donner. A produrre il film, diventato un vero cult per le generazioni degli anni ottanta, è stato Steven Spielberg.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

I Goonies film: trama

Un gruppo di potenti sta comprando tutte le case del quartiere di Goon Docks con chiari intenti speculativi. Una banda di ragazzini del quartiere, i Goonies, cerca di opporsi, ma non sa neppure da che parte cominciare. Poi, una sera, rovistando in soffitta, i ragazzi scoprono un’ingiallita mappa spagnola che contiene indicazioni precise su come trovare un antico tesoro.

I Goonies film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Sean Astin – Mikey Walsh

Josh Brolin – Brandon “Brand” Walsh

Jeff Cohen – Lawrence “Chunk” Cohen

Corey Feldman – Clark “Mouth” Devereaux

Kerri Green – Andy Carmichael

Martha Plimpton – Stef Steinbrenner

Jonathan Ke Quan – Richard “Data” Wang

John Matuszak – Lotney “Sloth” Fratelli

Anne Ramsey – Agatha “Mamma” Fratelli

Robert Davi – Jake Fratelli

Joe Pantoliano – Francis Fratelli

Mary Ellen Trainor – Harriet Walsh

Darkum Neik – Irving Walsh

Steve Antin – Troy Perkins

Curt Hanson – Signor Perkins

Lupe Ontiveros – Rosalita

I Goonies film: trailer

Ecco il trailer del film:

I Goonies film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere I Goonies in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 25 luglio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

