I Fantastici 5: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, mercoledì 17 gennaio 2024, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata de I Fantastici 5, la nuova serie tv, con protagonista Raoul Bova, diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Al centro della storia l’allenatore di un gruppo di campioni paralimpici in vista degli Europei. Al fianco di Bova, i giovani Vittorio Magazzù, Enea Barozzi, Chiara Bordi e Fiorenza D’Antonio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Riccardo ha trascurato la sua vita privata, in particolare sua moglie e le sue due figlie (Anna e Giorgia) per l’atletica e l’allenamento. La donna decide quindi di andare in Germania e porta con sé le due bambine. A seguito della sua morte, Anna e Giorgia tornano come adolescenti nella vita di Riccardo che ormai non sa più niente di loro. Intanto l’uomo allena un gruppo di giovanissimi atleti under 12 in un modesto campetto di provincia. Un giorno una telefonata gli cambia la vita: gli arriva una proposta che non può rinunciare. Si trasferisce quindi al Centro Sportivo della Nova Lux di Ancona, prestigiosissima società sportiva, al vertice del panorama nazionale per quanto riguarda l’atletica paraolimpica italiana per allenare quattro velocisti. L’obiettivo sono gli Europei. Qui si scontra con l’ostilità degli atleti

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de I Fantastici 5, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: