I Fantastici 4: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 17 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda I Fantastici 4, film del 2005 diretto da Tim Story, basato sull’omonimo fumetto della Marvel Comics creato da Stan Lee e Jack Kirby. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio: dalla trama a dove vederlo in streaming.

Trama

Quattro amici (Reed Richards, i fratelli Susan e Johnny Storm e Ben Grimm) insieme al dottor Victor von Doom partono per una missione spaziale a scopo scientifico. Una volta in orbita però, a causa di un imprevisto, una nube di raggi cosmici li investe modificando il loro DNA. Reed comincia ad avere la capacità di allungarsi, Sue di essere invisibile e creare campi di forza, Johnny di dar fuoco al proprio corpo e Ben diventa una massa di pietra. Quest’ultimo è molto infelice del suo aspetto fisico dato anche il fatto che la moglie lo lascia proprio per questo motivo e in più non riesce a tornare alla sua vita sociale come i compagni. Victor sembra che non abbia avuto effetti e ha dei problemi finanziari con la compagnia che lo finanzia. Più tardi scoprirà che il suo corpo mano a mano sta tramutandosi in metallo e ha il controllo dell’elettricità. Reed intanto cerca di trovare una cura, Sue cerca di tornare insieme al suo vecchio amore Reed e intanto cerca anche di calmare il fratello, che è diventato arrogante proprio per il suo essere un cosiddetto supereroe, per non far sì che arrivino troppi riflettori ai quattro.

I Fantastici 4: il cast del film

Abbiamo visto la trama de I Fantastici 4, ma qual è il cast? Ecco l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ioan Gruffudd: Reed Richards/Mister Fantastic

Jessica Alba: Susan “Sue” Storm/Donna invisibile

Chris Evans: Jonathan Lowell Spencer “Johnny” Storm/La Torcia Umana

Michael Chiklis: Ben Grimm/La Cosa

Julian McMahon: Victor Von Doom/Dottor Destino

Kerry Washington: Alicia Masters

Hamish Linklater: Leonard

Michael Kopsa: Ned Cecil

Maria Menounos: infermiera

Laurie Holden: Debbie

David Parker: Ernie

Kevin McNulty: Jimmy O’Hoolihan

Stan Lee: Willie Lumpkin

Streaming e tv

Dove vedere I Fantastici 4 in diretta tv e live streaming? Il film va in onda oggi – domenica 17 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

