I croods: trama, personaggi e streaming del film d’animazione su Italia 1

Stasera, 24 settembre 2022, su Italia 1 va in onda I Croods (The Croods), film d’animazione del 2013 scritto e diretto da Kirk De Micco e Chris Sanders. Il film è prodotto dalla DreamWorks Animation ed è il primo della DreamWorks distribuito dalla 20th Century Fox dopo il termine del contratto con la Paramount Pictures avvenuto nel 2012. Ma qual è la trama? E i personaggi? Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

La famiglia Croods ha una burrascosa e divertente battuta di caccia. Dopo che essa finisce, Eep, la figlia più grande della famiglia, si avvicina troppo alla cima di una montagna e per questo viene sgridata dal protettivo padre Grug, che costringe i membri della famiglia a rimanere sempre nella caverna. Quella notte Eep, sentendo uno strano rumore proveniente dall’esterno della caverna, esce senza il permesso del padre. Dopo aver camminato per qualche minuto, incontra casualmente Guy, un ragazzo nomade. Quest’ultimo le mostra per la prima volta il fuoco e le rivela che presto il mondo finirà a causa di un violento terremoto. Dopo che il ragazzo se ne va, Eep viene raggiunta da Grug che la mette in punizione per colpa del fatto che è uscita di notte. Dopo che i due sono tornati dal resto della famiglia, il terremoto effettivamente ha luogo. La caverna in cui vivono viene quindi distrutta.

A causa del terremoto, la famiglia è costretta a mettersi in viaggio in una immensa e rigogliosa foresta. Dopo diverse peripezie il gruppo decide di dirigersi verso una imponente e alta montagna. Dopo una battuta di caccia organizzata da Guy, che riesce a catturare un pennuto preistorico carnivoro, quest’ultimo affascina la famiglia con una affascinante storia sul “domani”.

Arrivati alla montagna, Grug vorrebbe far nascondere la famiglia in una caverna, ma tutti si ribellano e affermano che vogliono seguire Guy nel “domani” e che non vogliono più nascondersi nel buio. Dopo un breve inseguimento, Grug riesce a raggiungere Guy ed entrambi finiscono in una vasca di catrame. A quel punto Guy, pensando che sia la fine, rivela a Grug di aver perso la famiglia, guadagnandosi la sua fiducia e il suo rispetto. Subito dopo, grazie all’involontario aiuto del felino preistorico, i due riescono a fuggire e si ricongiungono con gli altri.

Arrivato finalmente sulla cima della montagna, il gruppo è sul punto di salvarsi, quando la parete rocciosa crolla e i protagonisti vengono circondati da una nuvola di polvere. Mentre tutti vogliono andare in una caverna per nascondersi, è proprio Grug a non farlo. Ammettendo finalmente i propri errori, Grug manda tutti dall’altra parte del baratro che si era creato. Prima di lanciare Eep, riesce a riappacificarsi con lei e le dice che le vuole bene. Prima che lei possa rispondere, Grug è costretto a lanciarla dall’altra parte del baratro e quindi a nascondersi in una caverna.

Grug riesce poi a creare una specie di macchina volante, utilizzando una carcassa attaccando con il catrame ad uno stormo di uccelli alla struttura, e con essa raggiunge la sua famiglia. In quel momento, Eep finalmente rivela di volergli bene, riappacificandosi con lui. Infine, la famiglia raggiunge una spiaggia tranquilla dove stabiliscono la loro nuova casa.

Personaggi

Di seguito i personaggi del film I croods:

Grug Croods: è il capo della famiglia dei Croods. È un uomo forte, coraggioso e altruista, sebbene sia anche testardo. Ama molto la sua famiglia, e per questo la protegge con tutte le sue forze da qualsiasi pericolo.

Hip Croods (Eep Croods): è la figlia più grande. È una ragazza coraggiosa, testarda e sensibile. È l’unica della famiglia a odiare la vita che il padre li costringe a vivere, ed è infatti l’unica a non temere le novità.

Guy: è un nomade. È un ragazzo sveglio, spiritoso e altruista.

Ugga Croods: è la moglie di Grug. Caratterialmente, è identica al marito. La sola differenza è che lei capisce Eep e lui no.

Tonco Croods: è il secondogenito di Grug e Ugga. È il membro più ottuso e ingenuo della famiglia.

Nonna Croods: è la madre di Ugga. È una donna presuntuosa e irritabile. Sta molto antipatica a Grug.

Sandy Croods: è la più piccola della famiglia. È la persona più selvaggia (spesso morde gli altri). Parlerà solo verso la fine, dicendo “papà”.

Laccio: è un bradipo. Compagno e migliore amico di Guy.

Papparnivoro: è uno smilodonte forte e scaltro. Inseguirà i Croods per tutto il film, diventando per questo il principale antagonista e antieroe del film.

Douglas: è un animale selvaggio che diventerà l’animale domestico di Tonco.

Streaming e tv

Dove vedere I Croods in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 24 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Play.