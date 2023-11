I bastardi di Pizzofalcone 4 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, lunedì 13 novembre 2023, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 4, la quarta stagione della fiction con protagonista Alessandro Gassmann e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni. In tutto sono previste quattro puntate. Ecco dove vedere la serie in diretta tv e in streaming.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda stasera, 13 novembre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre). Previste in tutto quattro puntate. Quanto dura (durata) ogni puntata de I Bastardi di Pizzofalcone 4? Ogni episodio ha una durata di circa 120 minuti. La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,25.

I bastardi di Pizzofalcone 4 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla live o in differita (funzione on demand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming I Bastardi di Pizzofalcone 4, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto quattro puntate, in onda dal 23 ottobre 2023, alle ore 21.20 su Rai 1. L’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 13 novembre. Di seguito la programmazione completa: