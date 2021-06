Hunter’s Prayer – In fuga: trama, cast, trailer e streaming del film stasera su Italia 1

Questa sera, lunedì 7 giugno 2021, alle ore 21.20 va in onda su Italia 1 il film Hunter’s Prayer – In fuga, pellicola del 2017 diretta da Jonathan Mostow. Gli attori principali di questo avvincente thriller sono Sam Worthington (noto per il ruolo di protagonista in Avatar), Odeya Rush, Allen Leech e Amy Landecker. Ma di cosa parla? Qual è la trama e il cast completo? Quale il trailer e dove vederlo in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucas è un killer professionista, divenuto famoso poiché esegue i suoi incarichi senza fare alcuna domanda. Inoltre uccide le sue vittime a sangue freddo, non commettendo nessun errore. All’uomo viene quindi ordinato di uccidere un’adolescente. Si tratta di una ragazza di sedici anni, che si chiama Ella Hatto. Quando Lucas si trova a contatto con la giovane, non riesce però a farle del male. Ella, infatti, ricorda all’uomo la sua figlia adolescente. Il killer, allora, non se la sente di premere il grilletto e salva la vita alla Hatto.

L’uomo, secondo la trama di Hunter’s Prayer – In fuga, comprende che se lui non ha ucciso Ella, qualcun altro lo farà presto al suo posto, e si trasforma da giustiziere a protettore della ragazza. Lucas ed Ella vengono inseguiti dalla terribile banda di uomini con a capo il pericoloso boss Addison. Per non essere uccisi, i due incominciano una fuga rocambolesca, che li porterà a giungere in diversi Paesi europei, lottando per salvarsi la vita.

Hunter’s Prayer – In fuga: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hunter’s Prayer – In fuga, ma qual è il cast del film? Si tratta di un thriller del 2017 per la regia di Jonathan Mostow. Nel cast attori come Sam Worthington, Odeya Rush, Allen Leech, Amy Landecker, Martin Compston, Verónica Echegui, Claudia Trujillo, Stewart Alexander e Andrew Brooke. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Sam Worthington: Stephen Lucas

Odeya Rush: Ella Hatto

Allen Leech: Richard Addison

Amy Landecker: Gina Banks

Martin Compston: Metzger

Verónica Echegui: Dani

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale del film Hunter’s Prayer – In fuga, stasera su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Hunter’s Prayer In fuga in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 7 giugno 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity , che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming