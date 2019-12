Hunter’s Prayer stasera in onda su Italia 1

Questa sera, giovedì 5 dicembre 2019, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Hunter’s Prayer – In fuga (The Hunter’s Prayer), film del 2017 diretto da Jonathan Mostow. Gli attori principali del thriller sono Sam Worthington (attore noto per il ruolo di protagonista in Avatar), Odeya Rush, Allen Leech e Amy Landecker. Ma di cosa parla? Qual è la trama? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Hunter’s Prayer: la trama del film

Lucas è un killer professionista. Il ragazzo è famoso, poiché esegue i suoi incarichi senza fare alcuna domanda, inoltre uccide le sue vittime a sangue freddo, non commettendo nessun errore.

All’uomo viene quindi ordinato di uccidere un’adolescente. Si tratta di una ragazza di sedici anni, che si chiama Ella Hatto. Quando Lucas si trova a contatto con la giovane, non riesce però a farle del male. Ella, infatti, ricorda all’uomo la sua figlia adolescente. Il killer, allora, non se la sente di premere il grilletto e salva la vita alla Hatto.

L’uomo comprende che se lui non ha ucciso Ella, qualcun altro lo farà presto al suo posto, e si trasforma da giustiziere a protettore della ragazza. Lucas ed Ella vengono inseguiti dalla terribile banda di uomini con a capo il pericoloso boss Addison. Per non essere uccisi, i due incominciano una fuga ricambolesca, che li porterà a giungere in diversi paesi europei. Alla fine, Lucas ed Ella riusciranno a salvarsi la vita a vicenda.

