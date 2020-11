Hunter Killer – Caccia negli abissi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 19 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Hunter Killer – Caccia negli abissi, film del 2018 diretto da Donovan Marsh con protagonisti Gerard Butler, Gary Oldman, Common e Linda Cardellini. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo del 2012 Firing Point scritto da Don Keith e George Wallace. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In seguito ad un colpo di Stato effettuato dal ministro della difesa russo, il comandante Joe Glass del sottomarino USS Arkansas e un team di Navy SEAL si trovano loro malgrado a dover salvare il presidente russo per evitare un conflitto mondiale…

Hunter Killer – Caccia negli abissi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hunter Killer – Caccia negli abissi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: Joe Glass

Gary Oldman: Charles Donnegan

Common: John Fisk

Linda Cardellini: Jayne Norquist

Toby Stephens: Bill Beaman

Carter McIntyre: Brian Edwards

Zane Holtz: Paul Martinelli

Caroline Goodall: presidente Dover

Alexander Diachenko: presidente Zakarin

Michael Nyqvist: Sergi Andropoyov

Mikhail Gorevoy: Dmitri Durov

Ilia Volok: capitano Vladimir Sutrev

David Gyasi: Wallach

Ryan McPartlin: Matt Johnston

Michael Trucco: Devin Hall

Shane Taylor: Turner

Jurij Kolokol’nikov: Oleg

Igor’ Žižikin: tenente Tretiak

Corey Johnson: capitano Tampa

Cosmo Jarvis: tecnico

Michael Jibson: Reed

Gabriel Chavarria: Jimenez

Adam James: Capitano Forbes

Curiosità

Abbiamo visto trama e cast, ma quali sono le curiosità su Hunter Killer – Caccia negli abissi? Eccone alcune:

Negli Stati Uniti, la pellicola è stata vietata ai minori di 17 anni non accompagnati da adulti per la presenza di “violenza e linguaggio non adatto”.

L’uscita del film in Ucraina, originariamente prevista per il 25 ottobre 2018, è stata bloccata a tempo indefinito dal ministro della cultura ucraino Jevhen Nyščuk a causa di una legge che proibisce espressamente la distribuzione di film raffiguranti la “potenza militare della Russia”.

In Russia il film ha visto cancellata la sua anteprima nazionale, prevista per il 1 novembre, dopo aver fallito nell’ottenere il visto ministeriale necessario. Il ministro della cultura russo Vladimir Mjedinskij ha sostenuto a tal proposito che la copia del film consegnatagli fosse di scarsa qualità e che la copia sostitutiva fosse giunta troppo tardi perché il visto potesse venir applicato.

Streaming e tv

Dove vedere Hunter Killer – Caccia negli abissi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 19 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

