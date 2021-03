Humandroid: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 21 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Humandroid, film del 2015 scritto e diretto da Neill Blomkamp, con protagonisti Dev Patel, Hugh Jackman, Yolandi Visser e Watkin Tudor Jones. La pellicola è la versione cinematografica del cortometraggio Tetra Vaal del 2004, scritto e diretto dallo stesso Blomkamp. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Johannesburg, 2016. Per combattere l’alto tasso di criminalità della città, la polizia ha investito su dei robot poliziotti (detti scout) ideati dall’ingegnere Deon Wilson all’industria Tetravaal; questi robot sono autonomi e gestiti ciascuno da una propria intelligenza artificiale, modificabile e aggiornabile tramite una speciale chiavetta conservata sotto chiave dall’azienda. Nella stessa industria viene sviluppato anche un altro progetto, chiamato Moose e ideato da Vincent Moore: un robot mastodontico controllato a distanza da un uomo; questo progetto tuttavia è soppiantato subito dall’altro, provocando astio tra i due ingegneri. Dopo anni di lavoro Deon riesce a programmare un’intelligenza artificiale senziente e uguale alla coscienza umana. Quando il progetto viene rifiutato dall’AD della Tetravaal poiché ritenuto poco utile, Deon, ossessionato dalla colossale impresa compiuta, riesce a recuperare la chiavetta di sicurezza e un robot che doveva essere smantellato, lo scout 22…

Humandroid: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Humandroid, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dev Patel: Deon Wilson

Yolandi Visser: Yolandi

Watkin Tudor Jones: Ninja

Hugh Jackman: Vincent Moore

Sigourney Weaver: Michelle Bradley

Jose Pablo Cantillo: Amerika

Brandon Auret: Hippo

Johnny Selema: Pitbull

Streaming e tv

Dove vedere Humandroid in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 marzo 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

