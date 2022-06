Hotel Gagarin: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 10 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Hotel Gagarin, film del 2018 diretto da Simone Spada, con protagonisti Claudio Amendola e Luca Argentero. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Franco Paradiso, un produttore improvvisato, viene chiamato dall’onorevole Pietro Turone, un europarlamentare senza scrupoli e corrotto, per girare una pellicola in Armenia con l’intento di intascare alcuni fondi che la Comunità europea eroga per la produzione di film. Paradiso riceve il copione che è estratto dal racconto “Il viaggio di Marta” del professore Nicola, insegnante di storia alle scuole superiori. Paradiso contatta il professore e ingaggia tecnici e attori a caso per mandarli in Armenia il prima possibile. Partono quindi Nicola, l’autore del racconto, Elio, un elettricista ingaggiato come tecnico delle luci, Sergio, un fotografo spiantato ingaggiato come video-operatore, Patrizia, una prostituta ingaggiata come attrice improvvisata, e Valeria, una russa dai loschi affari ingaggiata come organizzatrice. Le prime attività sono quelle di sopralluogo accompagnati da Kira e Aram ma dopo poco il vicino Azerbaigian bombarda il paese (nell’ambito delle rivendicazioni per la regione del Nagorno Karabakh). Come conseguenza, la troupe è costretta a rimanere nell’albergo che li ospita (l’Hotel Gagarin) in attesa di nuove istruzioni e non è possibile rimpatriare perché gli aeroporti sono chiusi. Inoltre Paradiso viene arrestato dalla Guardia di Finanza, lasciando senza soldi anche la complice che confessa tutto al gruppo.

Hotel Gagarin: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hotel Gagarin, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Claudio Amendola: Elio Beato

Luca Argentero: Sergio

Giuseppe Battiston: Nicola

Barbora Bobuľová: Valeria

Silvia D’Amico: Patrizia Affogalasino

Philippe Leroy: Virgil

Caterina Shulha: Kira

Hovhannes Azoyan: Aram

Tommaso Ragno: Franco Paradiso

Paolo De Vita: Conversano

Streaming e tv

Dove vedere Hotel Gagarin in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 10 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGO.