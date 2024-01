Hotel Europa: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Hotel Europa è il film in onda questa sera, 12 gennaio 2024, su Rai 3 in prima visione dalle 21.20. Si tratta di una pellicola tedesca del 2021 diretta da Thorsten Schmidt. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Emil Dressen, figlio di una dinastia di albergatori sul fiume Reno, torna dalla guerra conclusasi nel 1918. Tutto ciò che vuole è dimenticare il traumatico passato e ricominciare a vivere in maniera diversa. Tuttavia, i problemi per lui non sono finiti: l’elegante albergo dei genitori è occupato dai militari francesi. In guerra, per autodifesa, Emil ha sparato a un superiore e ciò per lui diventa una seria minaccia. Mentre le tensioni aumentano, Emil intraprende una lunga faida con il padre sul futuro della struttura, popolare luogo di incontro per le famiglie ebree. Il peggio però arriva quando il genitore decide di invitare come suo ospite di spicco Adolf Hiltler.

Hotel Europa: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Jonathan Berlin, Benjamin Sadler, Katharina Schüttler, Nicole Heesters, Jesse Albert.

Streaming e tv