Hotel Artemis: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 11 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Hotel Artemis, film del 2018 scritto e diretto da Drew Pearce. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

21 giugno 2028. Negli Stati Uniti d’America viene approvata la legge sulla privatizzazione dell’acqua, generando una violenta rivolta popolare. A Los Angeles regna il caos e, approfittando di tale situazione, un gruppo di malviventi, i fratelli Sherman e Lev, Buke e P-22, organizzano una rapina a mano armata in una banca. Per loro sfortuna, i possedimenti dei clienti più ricchi sono chiusi in un caveau inespugnabile, pertanto il quartetto decide di ripiegare su quello che trovano addosso agli ostaggi e scappano via. Vengono presto raggiunti dalla polizia e avviene una sparatoria in cui P-22 rimane ucciso e Lev ferito gravemente, ma riescono a fuggire e raggiungono l’Hotel Artemis.

Il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hotel Artemis, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jodie Foster: Jean Thomas

Sterling K. Brown: Waikiki

Sofia Boutella: Nice

Jeff Goldblum: re dei lupi / Niagara

Brian Tyree Henry: Honolulu

Zachary Quinto: Ilya

Charlie Day: Acapulco

Dave Bautista: Everest

Jenny Slate: Morgan

Kenneth Choi: Buke

Josh Tillman: P-22

Evan Jones: Trojan Nash

Streaming e tv

Dove vedere Hotel Artemis in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 11 marzo 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

