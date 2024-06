Horizon Line – Brivido ad alta quota: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 12 giugno 2024, alle ore 21,20 va in onda su Italia 1 Horizon Line – Brivido ad alta quota, un film thriller del 2020 diretto da Mikael Marcimain. La pellicola dura circa 92 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La storia racconta di una coppia composta da Jackson e Sara. Entrambi si imbarcano su un volo locale con destinazione Caraibi. Sono stati invitati ad un matrimonio che si svolgerà su una delle bellissime isole e l’aereo in questione è pilotato da un loro amico, Wyman. Quest’ultimo chiede a Sara di sedersi come co-pilota e la ragazza accetta, mentre Jackson si concede un pisolino nella cabina principale. Il volo però non è così tranquillo e, durante il percorso, Wyman ha un attacco di cuore lasciando improvvisamente Sara al comando. Wyman muore e Sara, non avendo mai pilotato un aereo, rischia di far precipitare il velivolo. L’autopilota non funziona, per cui insieme a Jackson dovrà riuscire ad atterrare sana e salva. Peccato che in arrivo all’orizzonte ci sia una tempesta.

Horizon Line – Brivido ad alta quota: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Horizon Line – Brivido ad alta quota, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Allison Williams è Sara

Alexander Dreymon è Jackson

Keith David è Freddy Wyman

Pearl Mackie è Pascale

Jumayn Hunter è Samuel

Privilege Magezi è Solomon

Anouchka Massoudy è Nadia

Amanda Khan è Theresa

Kate Shepherd è Leah

Streaming e TV

Dove vedere Horizon Line – Brivido ad alta quota in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda stasera, mercoledì 12 giugno 2024, alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.