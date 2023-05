Chi è Hopper Jack Penn, il figlio di Sean Penn ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Hopper Jack Penn, il figlio di Sean Penn ospite a Oggi è un altro giorno? Hopper, 29 anni (è nato il 6 agosto del 1993), ha cercato in tutti i modi di stare lontano dal mondo del cinema. Ha fatto il cuoco a New York, ha tentato con la moda, ma poi non ha saputo dire di no a suo padre, Sean, che l’ha voluto dirigere nel thriller Il tuo ultimo sguardo, uscito nel 2016.

Da quel momento il giovane Penn, che assomiglia come una goccia d’acqua al padre e ha i modi dolci della madre, l’attrice Robin Wright, ha sempre cercato storie dove si potesse sentire a suo agio nella pelle di un altro, come in Signs of Love di Clarence Fuller, vincitore del Premio Corbucci all’ultima Festa del cinema di Roma. Nelle sale dall’11 maggio, il film racconta di Frankie, un giovane di Filadelfia che sogna una vita migliore per lui e il nipote, lontano dalla criminalità e dall’abuso di sostanze, che nell’amore verso una ragazza sorda, Jane (Zoë Blue, la figlia di Rosanna Arquette), trova l’unica possibilità per sfuggire a una vita difficile.

Il figlio di Sean Penn, Hopper, bello e dannato come il padre, ha fatto parlare di sé per la sua vita turbolenta: nel 2017 aveva pubblicamente ammesso che dopo la rottura tra i genitori e un brutto incidente in skateboard aveva iniziato ad abusare di numerose droghe. E che aveva affrontato una faticosa disintossicazione in cui il ricovero forzato e la vicinanza proprio di papà Sean Penn avevano fatto la differenza. Giusto un anno dopo, per la precisione nella primavera del 2018, era finito in galera per droga assieme alla fidanzata, l’attrice Uma Von Wittkamp: nella loro auto la polizia aveva trovato 14 grammi di marihuana, quattro pasticche di anfetamina e tre grammi di funghi allucinogeni. Hopper Penn ama i boschi ma vive a Los Angeles. Adora i suoi genitori ma non che siano attori. Gli piace Hollywood ma se potesse vivere ad Haiti, dove la gente non ha niente e dove ha lasciato il cuore, lo farebbe.