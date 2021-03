Honest Thief: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 22 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Honest Thief, film del 2020 diretto da Mark Williams, con protagonista Liam Neeson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il protagonista, Tom è un famigerato ladro e un novello romantico. I suoi sentimenti per la sua nuova fiamma Annie lo hanno ispirato a correggere gli sbagli passati e a lasciarsi alle spalle la vita criminale. Sebbene abbia sempre lavorato con integrità e precisione, portando a termine esclusivamente colpi bancari non violenti, non vuole che il suo rapporto con Annie si basi sulle bugie. Così decide di costituirsi all’FBI e di rinunciare all’ingente refurtiva in cambio di un patteggiamento e di un nuovo inizio. Quando chiama l’ufficio dell’FBI di Boston per confessare e fissare un incontro, gli agenti Baker e Meyers lo prendono come uno scherzo. Inviano da lui però i loro subordinati, gli agenti Nivens e Hall. I due giovani agenti rimangono scioccati nello scoprire che Tom diceva sul serio, e vedono la sua refurtiva come un lasciapassare per una vita migliore. Inizia, così, un gioco all’ultimo inseguimento, da una parte una vita migliore e onesta costruita sulle basi dell’amore, dall’altra la ricerca della ricchezza facile e la malafede, in una lotta tra male e bene all’ultimo respiro.

Honest Thief: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Honest Thief, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Tom Carter

Kate Walsh: Annie Sumpter

Jai Courtney: agente John Nivens

Jeffrey Donovan: agente Sean Mayers

Anthony Ramos: agente Ramon Hall

Robert Patrick: agente Sam Baker

Jasmine Cephas Jones: Beth Hall

Streaming e tv

Dove vedere Honest Thief in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 22 marzo 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

