Ho quasi sposato un serial killer: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 22 agosto 2020, su Rai 2 va in onda Ho quasi sposato un serial killer, film thriller del 2019 diretto da Nadeem Soumah (titolo originale: I Almost Married a Serial Killer). Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vita di Camille (Krista Allen) viene sconvolta quando scopre che Rafael, l’’uomo che frequenta, in realtà è un pericoloso serial killer che la stampa definisce il “Cacciatore”. La ragazza riesce miracolosamente a sfuggire a un tentativo di omicidio. Grazie alla sua testimonianza in tribunale Rafael viene condannato all’ergastolo. Qualche tempo dopo però Rafael evade di prigione. L’FBI decide di far entrare Camille e sua figlia Violet (Zoë Lillian) nel programma protezione testimoni. Dovranno cambiare identità e trasferirsi nella cittadina di Willowfield in California. Qui le due, sicure di essersi lasciate il passato alle spalle, cercano di ricostruirsi una vita facendo nuove conoscenze. Tra queste c’’è Brian, un uomo gentile che cerca di aiutarle in ogni modo, sventando persino un tentativo di aggressione…

Ho quasi sposato un serial killer: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Ho quasi sposato un serial killer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Louis Mandylor

Krista Allen

Zoë Lillian

Brooklyn Brailsford

Adamo Palladino

Avra Friedman

Betsy Hume

Streaming e tv

Dove vedere Ho quasi sposato un serial killer in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, 22 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network), RaiPlay.it.

