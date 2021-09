Hellboy II – The Golden Army: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 14 settembre 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda il film Hellboy II – The Golden Army, pellicola d’azione del 2008 scritta e diretta da Guillermo del Toro ed interpretata da Ron Perlman, nonché sequel del film del 2004 Hellboy. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Dopo la rottura di un’antica tregua fra la razza umana e l’invisibile regno fantastico, l’Inferno sta per scatenarsi ancora una volta sulla Terra. Un leader spietato che calpesta i due mondi, sfida la sua stirpe, e risveglia un indomito esercito di creature. Toccherà quindi al supereroe più forte del pianeta combattere contro il sanguinario dittatore e i suoi predoni. Che sia rosso, che abbia le corna, che sia in fondo un incompreso, solo Hellboy (Ron Perlman) può toglierlo di mezzo. La squadra del Bureau for Paranormal Research and Defense (Dipartimento per la Ricerca Paranormale e la Difesa) , composta dalla pirocinetica fidanzata Liz (Selma Blair), dal mutante acquatico Abe (Doug Jones) e dal mistico protoplasmatico Johann, si muoverà fra la superfice terrestre e la magica area invisibile dove le creature fantastiche acquistano un corpo. Hellboy, una creatura di due mondi che non è accettato da nessuno di essi, deve scegliere fra la vita che conosce e l’ignoto destino che lo attende.

Hellboy II – The Golden Army: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hellboy II, ma qual è il cast del film? Si tratta di un action movie del 2008 del regista Guillermo del Toro con protagonisti come Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones, Luke Goss, Anna Walton, Jeffrey Tambor, James Dodd, John Alexander, Roy Dotrice, Brian Steele, John Hurt, Montse Ribé, Iván Kamarás, Iván Kamarás, Mike Kelly ed Andrew Hefler. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Ron Perlman: Hellboy “Red” / Anung Un Rama

Selma Blair: Elizabeth “Liz” Sherman

Doug Jones: Abraham “Abe” Sapien; Angelo della Morte; Ciambellano

John Alexander: Johann Krauss; Goblin

Luke Goss: Principe Nuada

Anna Walton: Principessa Nuala

John Hurt: Trevor “Broom” Bruttenholm

Jeffrey Tambor: Tom Manning

Brian Steele: Mr. Wink; Troll; venditore di mappe (“Cathedral Head”); Fragglewump

Roy Dotrice: Re Balor

Montse Ribé: Hellboy da bambino

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale di Hellboy II – The Golden Army, in onda stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Hellboy II – The Golden Army in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 settembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky), alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.