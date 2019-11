HBO Box, la scatola per guardare serie tv in tranquillità: cos’è e come funziona

I patiti delle serie tv costretti a condividere la camera con un perfetto sconosciuto (o con famigliari rumorosi e ingombranti) potrebbero aver trovato una soluzione che fa al caso loro. Arriva la HBO Box, un nuovo sistema che permette di guardare in pace le serie tv senza essere disturbati.

Chi non ama essere interrotto mentre guarda un programma alla tv non potrà farne a meno. La scatola nera permette di creare la propria zona comfort e a regalarla è la rete via cavo americana HBO (pronta a lanciare la sua piattaforma streaming HBO Max, in arrivo negli USA nel 2020).

Tramite il video promozionale, HBO lascia intendere che la scatola sia stata pensata per i ragazzi che vanno al college e che sono costretti a dividere la propria privacy con perfetti sconosciuti.

HBO Box, cos’è e come funziona

La scatola, munita di buchi d’aria, prevede uno spazio dove infilare le gambe e all’interno è dotata di uno scaffale dov’è possibile appoggiare il supporto per la visione (pc, tablet, smartphone). Tra le serie sponsorizzate nel video, spunta anche Game of Thrones.

Ma come si fa ad avere una HBO Box? Non può essere regalata a tutta, bisogna rispettare alcuni requisiti: il primo è che bisogna aver compiuto 18 anni; il secondo è che bisogna disporre di un indirizzo e-mail “edu” (l’account email riservato agli universitari, nello specifico i college americani).

Un’idea ingegnosa pensata per chi vive negli Stati Uniti: un’altra particolarità della scatola è che il richiedente deve vivere in un’area servita da Doordash o FedEx. Fooji si occupa della promozione e della consegna della scatola ed è un’offerta limitata.

Sono soltanto 305 le scatole messe a disposizione. Lo studente che vorrà usufruirne dovrà dare una valida motivazione.

Qualcuno potrebbe prendere spunto dall’idea di HBO e realizzare un prodotto simile anche per gli italiani?