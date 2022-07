Harry Wild – La signora del delitto: trama, cast e streaming della serie TV su Rete 4

Questa sera, martedì 19 luglio 2022, va in onda Harry Wild – La signora del delitto su Rete 4. Si tratta di una serie TV britannica uscita nel 2022 e creata da David Long in arrivo su Rete 4. Di genere thriller con tocco drammatico, la serie è composta da una sola stagione con otto episodi all’attivo. Scopriamo di seguito la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama. La storia racconta di una professoressa di letteratura inglese, quale appunto Harriet detta Harry, che ormai è in pensione. La donna è stata rapinata per cui si trasferisce a casa di suo figlio Charlie, che lavora nel corpo di polizia come detective. A sua volta, l’uomo è impegnato con un caso di omicidio piuttosto complicato e sconcertante. Quando però Harry incrocia il suo rapinatore, un ragazzino, anziché denunciarlo decide di aiutarlo perché vede del potenziale in lui, per cui lo assume come suo aiutante.

Harry Wild – La signora del delitto: il cast del film

Chi fa parte del cast? La serie TV ha come protagonitsa Jane Seymour che interpreta l’arzilla Harry. Di seguito scopriamo attori e personaggi che compongono la serie TV:

Jane Seymour: Harriet “Harry” Wild

Rohan Nedd: Fergus Reid

Stuart Graham: Ray Tiernam

Kevin Ryan: Charlie Wild

Amy Huberman: Orla Wild

Rose O’Neill: Lola Wild

Paul Tylak: Glenn Talbot

Streaming e TV

Dove vedere Harry Wild – La signora del delitto in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la serie TV vi aspetta martedì 19 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirla via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.