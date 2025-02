Harry Potter e l’ordine della fenice: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, su Italia 1 va in onda Harry Potter e l’ordine della fenice, quinto film della saga del maghetto nata dai romanzi di J. K. Rowling. In queste settimane, infatti, Mediaset ha deciso di riproporre tutti i film di Harry Potter. Ma qual è la trama e il cast di Harry Potter e l’ordine della fenice? E dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il quinto film parte dal ritorno di Voldemort dopo il Torneo Tremaghi. Nessuno però al ministero della Magia sembra crederci ed Harry, che ha passato l’estate confinato a Privet Drive, viene improvvisamente attaccato – insieme al cugino Dudley – da due dissennatori. Per respingerli, deve praticare l’incantesimo Patronus e, a causa di ciò, il Ministero lo convoca a un’udienza disciplinare per aver usato la magia davanti a un babbano.

Grazie all’intervento di Silente, Harry viene fortunatamente assolto e si trasferisce a casa di Sirius Black per il resto dell’estate: lì ad aspettarlo ci sono Hermione e Ron ed Harry scopre che la residenza del suo padrino in realtà è il quartier generale dell’Ordine della Fenice, un’organizzazione segreta che vede a capo Silente e il cui scopo è quello di contrastare e sconfiggere Voldemort.

Il ministero della magia nel frattempo invia Dolores Umbridge come nuova insegnante di Difesa contro le Arti Oscure: la Umbridge deve esercitare il controllo diretto del Ministero all’interno della scuola di magia, ma il suo ruolo non viene proprio apprezzato da Harry e i suo amici, al punto da creare un’organizzazione clandestina per imparare a combattere a difendersi chiamata l’Esercito di Silente. Harry nel frattempo è tormentato da alcune visioni, in una di queste vede Voldemort torturare Sirius. Spaventato, il mago allora scappa da Hogwarts insieme ai suoi amici per andare a salvarlo senza sapere a cosa stanno andando incontro.

Harry Potter e l’ordine della fenice: il cast

Chi vediamo nel cast di Harry Potter e l’ordine della fenice? Partiamo dal protagonista, Daniel Radcliffe, che interpreta l’intrepido maghetto. Rupert Grint invece interpreta il braccio destro, Ron, mentre Emma Watson è Hermione. Imelda Staunton interpreta la spietata Dolores Umbridge, Michael Gambon invece interpreta Albus Silente. Ecco l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Michael Gambon: Albus Silente

Ralph Fiennes: Lord Voldemort

Alan Rickman: Severus Piton

Gary Oldman: Sirius Black

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Tom Felton: Draco Malfoy

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Brendan Gleeson: Alastor Moody

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Imelda Staunton: Dolores Umbridge

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Fiona Shaw: Petunia Dursley

David Thewlis: Remus Lupin

Emma Thompson: Sibilla Cooman

David Bradley: Argus Gazza

Warwick Davis: Filius Vitious

Mark Williams: Arthur Weasley

Robert Hardy: Cornelius Caramell

George Harris: Kingsley Shacklebolt

Natalia Tena: Ninfadora Tonks

Julie Walters: Molly Weasley

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Matthew Lewis: Neville Paciok

Evanna Lynch: Luna Lovegood

Trailer

Ecco il trailer e i primi minuti del film Harry Potter e l’ordine della fenice, in onda questa sera su Italia 1 dalle 21.20.

Harry Potter e l’ordine della fenice, dove vedere in tv e in streaming

Come fare per vedere Harry Potter e l’ordine della fenice in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 13 febbraio 2025 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete giovane di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di Mediaset Infinity, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.