Harry Potter e la pietra filosofale torna la maratona su Canale 5: trama, cast, curiosità e streaming

Torna in tv la maratona di Harry Potter, una storia sempre ben gradita da grandi e piccini e che ha sicuramente occupato il tempo degli italiani nella prima fase critica della pandemia. Ora che alcune zone d’Italia sono rientrate nella zona rossa (quindi devono rispettare un altro lockdown), Canale 5 ha ben pensato di replicare il grande successo della precedente stagione televisiva e riprogrammare tutti e otto i film del maghetto inglese nato dalla penna di J.K. Rowling. La saga letteraria, nata negli anni ’90, ha trovato grande riscontro anche sul grande schermo con volti che oggi sono entrati nella pop culture, da Daniel Radcliffe a Emma Watson. Vediamo qual è la trama (anche se confido che la conosciate già tutti), il cast e qualche curiosità.

Trama

Una storia che conosciamo a menadito. Il giovane Harry, orfano di genitori sin da quando era un bimbo in fasce, è stato adottato dagli ignobili zii, ignaro di avere la magia nelle vene. Harry è pronto a compiere 11 anni, è abituato a non festeggiare con torte e regali, ma quel giorno la sua vita cambia perché scopre di essere un famoso maghetto, sopravvissuto alle grinfie di Voldemort. Ed è così che, lasciata Londra, per Harry si aprono le magiche porte di Hogwarts, la scuola per giovani maghi, dove incontrerà i suoi amici più cari: la mezzosangue Hermione, il goffo Ron e anche il simpatico Hagrid. La scuola, presidiata da Silente, non è un luogo molto sicuro se si porta sulla fronte una cicatrice a forma di saetta e presto Harry lo scoprirà a sue spese.

Cast

Nel cast ci sono tanti volti che oggi conosciamo molto bene, nomi che hanno ottenuto popolarità soprattutto grazie a questa magica saga a partire dal protagonista: Daniel Radcliffe ha iniziato da giovanissimo a recitare, insieme a Rupert Grint che interpreta Ron ed Emma Watson che invece interpreta l’intelligentissima Hermione. E ancora vediamo Richard Harris interpretare il saggio Albus Silente, Maggie Smith invece interpreta la professoressa McGranitt, Alan Rickman il freddo Severus Piton e Robbie Coltrane è Hagrid. Ancora vediamo Ian Hart come il professor Raptor, Richard Griffiths come lo zio Vernon Dursley e Fiona Show come zia Petunia.

Curiosità

Tra le tante curiosità dal set, sapevate che Daniel Radcliffe aveva sviluppato un’allergia agli occhiali che indossava al primo film? Oppure che Richard Harris avesse accettato la parte di Silente soltanto perché “ricattato” dalla nipotina di 11 anni? In un primo momento, i produttori avevano pensato di accorpare primo e secondo libro in unico film, ma poi hanno cambiato idea (e pensare che invece il settimo romanzo è stato scorporato in due capitoli al cinema).

Streaming e tv

Dove vedere il film? Il primo capitolo di Harry Potter viene trasmesso ancora una volta su Canale 5 a partire da giovedì 12 novembre 2020. Il canale è disponibile al tasto 5 o al tasto 505 per la versione HD. Se invece volete seguire il film in diretta streaming potete accedere a MediasetPlay sia tramite sito web che app.

