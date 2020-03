Harry Potter e la camera dei segreti: trama, cast e streaming

Questa sera, 17 marzo 2020, va in onda in prima serata su Italia 1 il film Harry Potter e la camera dei segreti, secondo episodio della popolare saga nata dai romanzi di J. K. Rowling. Dopo il grande successo in termini di ascolti di ieri con il primo film, La pietra filosofale, questa sera per i fan del maghetto appuntamento imperdibile con La camera dei segreti. La pellicola del 2002 è diretta da Chris Columbus.

Nel corso di queste settimane molto difficili per il nostro Paese con l’emergenza Coronavirus e la quarantena che tutti siamo chiamati a rispettare, Italia 1 ha deciso di riproporre tutti i film della saga di Harry Potter, accogliendo così una richiesta di molti utenti dei social. Ma qual è la trama e il cast di Harry Potter e la camera dei segreti? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Harry Potter e la camera dei segreti: la trama

Harry Potter e la Camera dei Segreti, film del 2002 diretto da Chris Columbus, è tratto dall’omonimo romanzo scritto da J. K. Rowling ed è il secondo capitolo della saga dedicata al maghetto più famoso del mondo. Dopo aver trascorso un anno fantastico nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, Harry (Daniel Radcliffe) è costretto a passare l’estate nella casa degli zii Dursley, solo e sconfortato dal fatto che i suoi amici non gli abbiamo inviato alcuna lettera. Ma una sera Harry riceve un’insolita visita da un elfo domestico di nome Dobby, che cerca a ogni costo di convincere Harry a non tornare a Hogwarts, perché un grande pericolo lo attende al suo ritorno. Inoltre, Dobby ammette anche di aver rubato tutte le lettere destinate ad Harry per dissuaderlo dal tornare alla scuola di magia.

Harry, però, secondo la trama del film Harry Potter e la camera dei segreti, è determinato a far ritorno a Hogwarts. Intanto l’elfo combina un grosso guaio in casa Dursley facendo infuriare lo zio Vernon il quale, convinto che sia opera di Harry, rinchiude il ragazzo nella sua stanza per impedirgli di ritornare a scuola. Ma Ron Weasley, migliore amico di Harry, accorre in suo aiuto insieme ai due fratelli gemelli Fred e George, che lo fanno scappare a bordo dell’auto volante del padre.

Quando finalmente Harry e Ron sono alla stazione pronti per prendere l’Espresso per Hogwarts, la barriera magica che li separa dal binario 9 ¾ è stranamente bloccata. I due amici, preoccupati all’idea di non poter raggiungere la scuola, utilizzano l’auto volante dei Weasley. Ma appena arrivano al castello, cominciano a succedere cose molto strane: Harry sente continuamente delle voci inquietanti fino a quando una sera viene ritrovata la gatta del custode Gazza pietrificata, accanto a una scritta sul muro tracciata con il sangue, che annuncia che la Camera dei Segreti è stata riaperta e che il suo erede è pronto a mietere vittime. Harry, Ron e Hermione faranno scoperte agghiaccianti su chi si cela nell’oscura camera e saranno pronti ancora una volta ad affrontare ogni pericolo.

Harry Potter e la camera dei segreti: il cast

Tanti gli attori famosi che prendono parte al cast di questo secondo episodio della saga, a cominciare da Daniel Radcliffe nei panni del maghetto più famoso del mondo. Ecco tutti gli attori e i personaggi interpretati:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Kenneth Branagh: Gilderoy Allock

John Cleese: Nick-Quasi-Senza-Testa

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Christian Coulson: Tom Riddle

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Richard Harris: Albus Silente

Tom Felton: Draco Malfoy

Jason Isaacs: Lucius Malfoy

Alan Rickman: Severus Piton

Fiona Shaw: Petunia Dursley

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Julie Walters: Molly Weasley

Harry Potter e la pietra filosofale: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Harry Potter e la pietra filosofale in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 17 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

Potrebbero interessarti Viaggio nella grande bellezza, stasera su Canale 5 lo speciale sul Vaticano Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 17 marzo 2020 Pechino Express 2020, la sesta tappa in Cina: l’itinerario della corsa

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming