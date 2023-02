Harry Potter e il principe mezzosangue: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e il principe mezzosangue, film del 2009 diretto da David Yates, trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di J. K. Rowling, sesto capitolo della saga di Harry Potter. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un gruppo di mangiamorte provoca disagi e magie oscure anche nel mondo dei babbani, in cui Voldemort si sta estendendo, distruggendo il Millennium Bridge e procurando molti danni. Il gruppo di mangiamorte arriva poi a Diagon Alley, dove i malvagi rapiscono il fabbricante di bacchette Olivander, per poi volatilizzarsi.

Harry Potter viene raggiunto da Albus Silente a Londra: i due si Smaterializzano e giungono in un villaggio britannico. La loro missione è quella di convincere il professor Horace Lumacorno a ritornare a Hogwarts, il quale, sebbene all’inizio riluttante, accetta; Silente a questo punto accompagna Harry alla Tana dove incontra i suoi migliori amici Ron e Hermione che gli rivelano le paure dei loro genitori, riluttanti perfino a rimandarli a Hogwarts a causa dei recenti avvenimenti.

Nel “letamaio babbano” di Spinner’s End intanto, Narcissa Malfoy e Bellatrix Lestrange incontrano Severus Piton nella sua casa estiva. La speranza di Narcissa è quella di convincere Piton ad aiutare Draco Malfoy ad uccidere Albus Silente. Piton accetta ma data la riluttanza di Bellatrix a crederlo un fedele seguace dell’Oscuro Signore, lo costringe a giurare il Voto Infrangibile, che se infranto comporta la morte del giuratore.

Successivamente, a Diagon Alley, durante una visita ai Tiri Vispi Weasley, Harry, Ron ed Hermione si imbattono in Draco Malfoy, che si aggira per la strada magica con fare misterioso, diretto insieme alla madre verso la bottega Magie Sinister. Dopo averlo seguito, i tre maghi notano l’interesse di Malfoy per un particolare armadio esposto nel negozio e l’inquietante presenza di alcuni Mangiamorte, tra cui Bellatrix Lestrange e il lupo mannaro Fenrir Greyback.

Mentre viaggiano sull’Hogwarts Express, Harry racconta ai suoi amici di come lui sia convinto che Draco Malfoy si sia unito ai Mangiamorte, ma i due non gli vogliono credere. Sorpreso poi da Malfoy ad origliare nel suo vagone, viene aggredito da Draco che lo copre sotto il suo mantello, con l’intenzione di non farlo ritrovare e di rispedirlo a Londra. Fortunatamente viene ritrovato poco dopo da Luna Lovegood.

Harry Potter e il principe mezzosangue: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Harry Potter e il principe mezzosangue, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Michael Gambon: Albus Silente

Jim Broadbent: Horace Lumacorno

Alan Rickman: Severus Piton

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Tom Felton: Draco Malfoy

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Evanna Lynch: Luna Lovegood

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Helen McCrory: Narcissa Malfoy

David Thewlis: Remus Lupin

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Matthew Lewis: Neville Paciock

Jessie Cave: Lavanda Brown

Devon Murray: Seamus Finnigan

Alfred Enoch: Dean Thomas

Josh Herdman: Gregory Goyle

Scarlett Byrne: Pansy Parkinson

Louis Cordice: Blaise Zabini

David Bradley: Argus Gazza

Mark Williams: Arthur Weasley

Julie Walters: Molly Weasley

James Phelps: Fred Weasley

Oliver Phelps: George Weasley

Georgina Leonidas: Katie Bell

Natalia Tena: Ninfadora Tonks

Gemma Jones: Poppy Chips

Timothy Spall: Peter Minus

Warwick Davis: Filius Vitious

Dave Legeno: Fenrir Greyback

Hero Fiennes-Tiffin: Tom Riddle a 11 anni

Frank Dillane: Tom Riddle a 16 anni

Anna Shaffer: Romilda Vane

Freddie Stroma: Cormac McLaggen

Elarica Gallacher: cameriera del café

Paul Ritter: Eldred Worple

Streaming e tv

Dove vedere Harry Potter e il principe mezzosangue in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 febbraio 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.