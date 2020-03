Harry Potter e il Principe Mezzosangue: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 31 marzo 2020, va in onda su Italia 1 Harry Potter e il Principe Mezzosangue, sesto capitolo della saga tratta dai romanzi di J. K. Rowling. Si tratta di un film del 2009 diretto da David Yates. Nuove avventure attendono Harry Potter e tutti gli altri personaggi più amati dai fan.

In questi giorni difficili legati alla quarantena per il Coronavirus, Mediaset ha infatti deciso di riproporre l’intera saga del noto maghetto con due appuntamenti a settimana, ogni lunedì e martedì. Quello in onda questa sera, martedì 31 marzo 2020, è il sesto capitolo della saga – Harry Potter e il Principe Mezzosangue – tratto dagli omonimi romanzi della Rowling. Ma qual è la trama della storia? E chi vediamo nel cast? E dove vederlo in streaming?

Harry Potter e il Principe Mezzosangue, la trama del film

Inizia per Harry Potter e gli altri maghi il sesto anno a Hogwarts. La grande novità è rappresentata dal fatto che il professor Piton è stato nominato insegnante di Difesa Contro le Arti Oscure, mentre la cattedra di Pozioni viene assegnata ad un vecchio amico del preside Silente, il professor Horace Lumacorno. Una scelta non casuale visto che proprio nella sua memoria che si cela il mistero su Tom Ridlle che Harry e Silente stanno tentando di scoprire. Nel laboratorio di pozioni, Harry prende in prestito un manuale appartenuto al misterioso “Principe Mezzosangue” nel quale sono scritti diversi incantesimi, non proprio “scolastici”. Harry, Ron e Hermione sospettano che Malfoy sia un Mangiamorte, e su questo indagheranno durante l’anno scolastico. I Mangiamorte riescono a entrare ad Hogwarts e una morte inaspettata giunge sugli animi dei nostri eroi.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il cast | Trailer

Tornano tutti i personaggi più amati della saga, come Daniel Radcliffe nei panni del protagonista, Rupert Grint interpreta Ron mentre Emma Watson è Hermione. Ecco tutti gli attori del cast e i rispettivi personaggi:

Daniel Radcliffe: Harry Potter

Rupert Grint: Ron Weasley

Emma Watson: Hermione Granger

Helena Bonham Carter: Bellatrix Lestrange

Jim Broadbent: Horace Lumacorno

Robbie Coltrane: Rubeus Hagrid

Michael Gambon: Albus Silente

Alan Rickman: Severus Piton

Maggie Smith: Minerva McGranitt

Timothy Spall: Peter Minus

David Thewlis: Remus Lupin

David Bradley: Argus Gazza

Warwick Davis: Filius Vitious

Tom Felton: Draco Malfoy

Gemma Jones: Poppy Chips

Helen McCrory: Narcissa Malfoy

Natalia Tena: Ninfadora Tonks

Julie Walters: Molly Weasley

Mark Williams: Arthur Weasley

Bonnie Wright: Ginny Weasley

Ecco il trailer del film stasera, 31 marzo, su Italia 1:

Harry Potter e il Principe Mezzosangue, dove vedere in tv e in streaming

Come fare per vedere Harry Potter e il Principe Mezzosangue in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 31 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Potrebbero interessarti La ragazza del dipinto, il film: trama, cast e streaming DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 31 marzo 2020 su La7 Pechino Express: le coppie di concorrenti in gara oggi | 31 marzo 2020 | Ottava puntata

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming